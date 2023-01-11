Исполнительным директором Выборгского судозавода назначен глава департамента ОСК

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Директор департамента гражданского судостроения АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Сергей Черногубовский назначен исполнительным директором ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, входит в ОСК), сообщила пресс-служба верфи.

"За почти 30 лет трудового стажа Сергей Черногубовский занимал различные руководящие должности. Работая в структуре госкорпорации "Росатом" - "Концерн Росэнергоатом", возглавлял строительство единственной в мире плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов". В течение пяти лет руководил строительством головного и первых двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 на Балтийском заводе", - говорится в сообщении.

Кроме того, Черногубовский занимал должность первого заместителя директора - заместителя директора по производству филиала "Севастопольский морской завод" АО "ЦС "Звездочка" (входит в ОСК).

Департамент гражданского судостроения ОСК Черногубовский возглавляет с 2021 года.

8 января совет директоров ВСЗ досрочно освободил от должности предыдущего генерального директора предприятия Александра Соловьева. Временно исполняющим обязанности гендиректора верфи стал глава ОСК Алексей Рахманов. При этом Рахманов остался в должности генерального директора АО "ОСК" как управляющей компании.

"В целях повышения управляемости ключевыми активами группы ОСК инициированы корпоративные мероприятия, включающие передачу функций единоличных исполнительных органов в управляющую компанию. Выборгский судостроительный завод - первое общество группы ОСК, с которого начались мероприятия по изменению системы управления", - прокомментировали тогда кадровые решения в пресс-службе ОСК.

Ранее Рахманов говорил, что планируется изменить структуру управления ОСК по модели управляющей компании.

ВСЗ специализируется на строительстве технических средств для освоения месторождений континентального шельфа, а также судов обеспечения морских платформ.