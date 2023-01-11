Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Исполнительным директором Выборгского судозавода назначен глава департамента ОСК

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Директор департамента гражданского судостроения АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Сергей Черногубовский назначен исполнительным директором ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, входит в ОСК), сообщила пресс-служба верфи.

"За почти 30 лет трудового стажа Сергей Черногубовский занимал различные руководящие должности. Работая в структуре госкорпорации "Росатом" - "Концерн Росэнергоатом", возглавлял строительство единственной в мире плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов". В течение пяти лет руководил строительством головного и первых двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 на Балтийском заводе", - говорится в сообщении.

Кроме того, Черногубовский занимал должность первого заместителя директора - заместителя директора по производству филиала "Севастопольский морской завод" АО "ЦС "Звездочка" (входит в ОСК).

Департамент гражданского судостроения ОСК Черногубовский возглавляет с 2021 года.

8 января совет директоров ВСЗ досрочно освободил от должности предыдущего генерального директора предприятия Александра Соловьева. Временно исполняющим обязанности гендиректора верфи стал глава ОСК Алексей Рахманов. При этом Рахманов остался в должности генерального директора АО "ОСК" как управляющей компании.

"В целях повышения управляемости ключевыми активами группы ОСК инициированы корпоративные мероприятия, включающие передачу функций единоличных исполнительных органов в управляющую компанию. Выборгский судостроительный завод - первое общество группы ОСК, с которого начались мероприятия по изменению системы управления", - прокомментировали тогда кадровые решения в пресс-службе ОСК.

Ранее Рахманов говорил, что планируется изменить структуру управления ОСК по модели управляющей компании.

ВСЗ специализируется на строительстве технических средств для освоения месторождений континентального шельфа, а также судов обеспечения морских платформ.

ОСК Выборгский судостроительный завод Сергей Черногубовский Алексей Рахмакнов Александр Соловьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспедицию экипажа "Союза МС-22" на МКС планируют продлить на несколько месяцев

Экспедицию экипажа "Союза МС-22" на МКС планируют продлить на несколько месяцев

В Госдуму внесли новую редакцию закона о занятости населения

Петербургский суд на 70 тыс. руб. оштрафовал рэпера Оксимирона за призывы к сепаратизму

Путин потребовал от Мантурова за месяц обеспечить заключение контрактов с авиапроизводителями

Путин потребовал от Мантурова за месяц обеспечить заключение контрактов с авиапроизводителями

Минфин с оговорками поддержал предложение об обязательном замещении евробондов

Суд в Москве заочно арестовал сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

В Минздраве назвали кратковременными перебои с лекарствами в аптеках

В Минздраве назвали кратковременными перебои с лекарствами в аптеках

Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" запустят к МКС 20 февраля

Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" запустят к МКС 20 февраля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });