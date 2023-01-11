Пьетро Беккари из Dior возглавит Louis Vuitton

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Глава дома моды Christian Dior Пьетро Беккари станет главным исполнительным директором и председателем совета директоров бренда Louis Vuitton, говорится в сообщении LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, владеющей обеими фирмами.

На этих постах Беккари сменит Майкла Берка, ветерана LVMH, работающего в компании с 1986 года. Берк получит новую должность и будет подчиняться непосредственно главе и владельцу группы Бернару Арно, отмечается в пресс-релизе.

Новым главой Christian Dior станет Дельфина Арно, дочь бизнесмена. Ранее она входила в совет директоров бренда.

Перестановки стали продолжением стратегии Бернара Арно по назначению своих детей на ключевые посты в компании. В декабре его старший сын Антуан стал главным исполнительным директором холдинговой компании Christian Dior SE. Его брат Александер является вице-президентом в ювелирном бренде Tiffany, Фредерик возглавляет производителя люксовых часов Tag Heuer, а Жан руководит маркетингом и разработками новых продуктов в бизнесе по выпуску наручных часов под маркой Louis Vuitton.

Акции LVMH дорожают на 0,9% на торгах в Париже в среду. За последние три месяца капитализация компании подскочила почти на 23% и составляет 381,5 млрд евро.