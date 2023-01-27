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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

LVMH увеличила чистую прибыль в 2022 году на 17%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил чистую прибыль в 2022 году на 17%, выручку - на 23% благодаря сильным показателям его главных брендов - Louis Vuitton и Dior.

Как говорится в пресс-релизе компании, годовая чистая прибыль составила 14,08 млрд евро по сравнению с 12,04 млрд евро годом ранее.

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Прибыль от продолжающихся операций выросла на 23%, до 21,06 млрд евро.

Выручка LVMH в минувшем году достигла 79,18 млрд евро, увеличившись с 64,22 млрд евро годом ранее.

Существенный рост спроса был отмечен в Европе, США и Японии, в том числе, благодаря восстановлению международного туризма. В Азии продажи компании были стабильными, поскольку в Китае в течение основной части прошлого года действовали карантинные ограничения.

Органический рост выручки (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составил 17%, причем во всех бизнес-сегментах он превысил 10%.

Выручка LVMH в сегменте модной одежды и изделий из кожи в 2022 году увеличилась на 25%, до 38,65 млрд евро. Органический рост составил 20%.

Доход сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) повысился на 26%, составив 14,85 млрд евро (органический рост - 17%).

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Продажи часов и украшений увеличились на 18% (+12% в органическом выражении) и составили 10,58 млрд евро.

Выручка в сегменте парфюмерии и косметики повысилась на 17%, составив 7,7 млрд евро (органический рост - 10%).

Реализация алкогольных напитков увеличилась на 19%, составив 7,1 млрд евро (органический подъем - 11%).

LVMH "входит в новый год с уверенностью", несмотря на неопределенность, оказывающую давление на мировую экономику, заявил глава компании Бернар Арно.

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Компания повысила размер годовых дивидендов на 20%, до 12 евро на акцию.

Бумаги LVMH подорожали на 15,5% за последние 12 месяцев.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5 тыс., количество сотрудников - более 150 тыс. человек, порядка 78% которых работают за пределами Франции.

LVMH
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