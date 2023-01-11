Trafigura продает Hara Capital Sarl 24,5% в индийской Nayara Energy

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Trafigura Group Pte Ltd завершила продажу 24,5%-й непрямой миноритарной доли в индийской нефтеперерабатывающей Nayara Energy Limited, одним из крупнейших акционеров которой является НК "Роснефть".

Согласно сообщению Trafigura, покупателем выступила Hara Capital Sarl (100%-я дочерняя компания Mareterra Group Holding, ранее Genera Group Holding SpA).

Инвестиционный консорциум SPV, Kesani Enterprises Company Limited, в состав которого входят Trafigura и UCP Investment Group, в августе 2017 года приобрел у Essar Energy Holdings 49,13% в компании Essar Oil Limited, которая затем была переименована в Nayara Energy Limited. В состав индийского актива входит НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год с глубиной переработки 95,5%, который является вторым по величине в стране, а также глубоководный порт, способный принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одна из крупнейших в Индии розничных сетей АЗС (более 6 тыс. станций). Тогда же "Роснефть" приобрела 49,13% в Essar Oil Limited.

"UCP по-прежнему привержена своим инвестициям в Nayara Energy и верит в возможности будущего роста. Мы ожидаем, что Mareterra Group поддержит Nayara на следующем этапе развития, включая успешную реализацию инициатив компании по переходу к чистой энергетике, в нефтехимической экспансии и технологических инновациях", - приводятся в пресс-релизе слова управляющего директора UCP Investment Group Ирины Ланиной.

В декабре 2021 года Nayara Energy в рамках нефтехимической стратегии начала строительство завода по производству полипропилена стоимостью $750 млн и мощностью 450 тыс. тонн в год. Ожидается, что объект будет сдан в 2023 году.

Mareterra Group Holding со штаб-квартирой в Риме преимущественно работает в Италии, Люксембурге, Франции, Испании, но постепенно расширяет свое присутствие за пределами Европы.