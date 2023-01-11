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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Курс рубля вырос к доллару США, евро и юаню после сообщений Минфина и Банка России о том, что в январе возобновятся продажи валюты в рамках бюджетного правила. В течение получаса рубль во всех трех парах держался у двухнедельных максимумов.

В 12:25 по Москве доллар подешевел на 1,29 рубля, до 68,51 рубля, хотя ранее на торгах курс доллара поднимался до отметки 70,4 рубля.

Евро к этому времени подешевел на 1,05 рубля, хотя ранее дорожал до 75,46 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45) подешевела на 1,2 рубля - до 70,9 рубля. Курс китайского юаня опустился на 22,6 копейки - до 10,05 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко вырос в среду днем на новостях от Минфина о параметрах покупки валюты в рамках обновленного бюджетного правила и от ЦБ - о возможности проведения валютных интервенций в целях поддержания финансовой стабильности.

Минфин сообщил, что с 13 января по 6 февраля планирует проводить продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила на общую сумму 54,5 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,2 млрд рублей.

Банк России объявил, что c 13 января возобновит проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила Минфином.

Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).

Чтобы минимизировать влияние этих операций на динамику валютного курса, ЦБ будет совершать их равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

Подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются, отмечается при этом в сообщении ЦБ.

Банк России также сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности, отметил регулятор.

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