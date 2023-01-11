Минэкономразвития предложило определить минимальную компенсацию за кражу с банковских счетов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В законопроекте, который обяжет банки в течении 30 дней возмещать гражданам средства в случае, если выяснится, что они ушли со счета из-за мошеннической операции, нужно установить минимальный порог суммы денежных средств, при превышении которого будет происходить возмещение, считают в Минэкономразвития.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, министерство концептуально поддерживает положения законопроекта, направленные на снижение количества мошеннических операций и защиту интересов плательщиков.

"При этом есть риски, связанные с удлинением сроков проведения операций в связи с необходимостью сплошной проверки всех операций клиентов и дополнительными расходами операторов по переводу денежных средств", - пояснил источник.

Кроме того, по его словам, удлинение сроков проведения операций на два дня при освобождении операторов по переводу средств от ответственности за убытки, возникшие в результате приостановления распоряжений клиента или отказа в его исполнении, создает дополнительные риски для клиентов и может приводить к нарушению ими сроков исполнения обязательств перед третьими лицами. В связи с этим в Минэкономразвития считают целесообразным рассмотреть вопрос установления минимального порога суммы денежных средств, при превышении которого оператор по переводу денежных средств обязан осуществлять проверку на наличие или отсутствие признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента.

Законопроект № 197920-8 об обязанности банков и операторов по переводу средств возмещать клиентам деньги, которые сняли с их счетов мошенники, в сентябре внес в Госдуму председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для переводов внутри России компенсация должна быть выплачена за 30 дней, для трансграничных - за 60 дней.

Как говорится в пояснительной записке, для улучшения действующих механизмов "антифрода" (anti-fraud, "борьба с мошенничеством" - ИФ) предлагается обязать не только банк плательщика, как это установлено сейчас, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет Банк России.

Кроме того, предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. "У граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику", - обосновывается мера в пояснительных материалах.

В октябре законопроект одобрил Минфин.

"Антифрод система" - это комплекс мероприятий по оценке транзакций банков на степень вероятности мошенничества. Система применяет к каждой операции определенные критерии, и если та им не соответствует, то проверяет ее уже более тщательно и сигнализирует об этом.