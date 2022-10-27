Минфин поддержал законопроект, обязующий банки возвращать гражданам похищенные с их счетов деньги

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Минфин подготовил положительный отзыв правительства на депутатский законопроект, который обязует банки в течении 30 дней возместить гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента.

Законопроект (№197920-8) был внесен в парламент в конце сентября, его автор - глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят установить дополнительные требования к операторам по переводу денежных средств в части, предусматривающей предотвращение финансовых потерь граждан в результате неправомерных действий третьих лиц, а также увеличить суммы возврата кредитными организациями похищенных мошенниками денежных средств", - сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом отзыва.

Согласно внесенному ранее законопроекту, оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму операции, совершенной без добровольного согласия клиента в течение 30 дней после получения заявления клиента - физического лица о возмещении суммы операции, совершенной без добровольного согласия клиента, а в случае трансграничного перевода денежных средств - в течение 60 дней, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без добровольного согласия клиента. Сумма должна быть возвращена в полном объеме.

Как говорится в пояснительной записке, для улучшения действующих механизмов "антифрода" (anti-fraud, борьба с мошенничеством - ИФ) предлагается обязать не только банк плательщика, как это установлено сейчас, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет Банк России.

Кроме того, предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. "У граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику", - обосновывается мера в пояснительных материалах.

"Антифрод система" - это комплекс мероприятий по оценке транзакций банков на степень вероятности мошенничества. Система применяет к каждой операции определенные критерии, и если та им не соответствует, то проверяет ее уже более тщательно и сигнализирует об этом.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда технических положений.

Законопроект включен в программу работы Госдумы на ноябрь, отзывы и замечания к нему комитет по финансовому рынку Госдумы принимает до 3 ноября.