Новак сообщил, что добыча угля в РФ в 2022 г. выросла на 0,3%, экспорт упал на 7%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в 2022 г. выросла на 0,3%, несмотря на европейское эмбарго, за счет внутреннего рынка, экспорт упал на 7%, сообщил в среду вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

По словам Новака, общий объем добычи удалось поддержать на уровне прошлого года за счет поставок на внутренний рынок, рост которых он оценил в 8%.

"То есть фактически в этом году (в 2022 г. - ИФ) за счет малой водности и меньшей выработки электроэнергии на ГЭС больше были загружены угольные электростанции", - отметил Новак.

С 10 августа в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из РФ приходилась примерно половина этой суммы).

После вступления в силу эмбарго ЕС на импорт угля из РФ, а также прекращения поставок на Украину для порядка трети российского экспорта угля необходимо искать новые рынки сбыта, заявлял на РЭН-2022 замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников.

В 2021 году экспорт угля из РФ составил 223 млн тонн (+5,7% к 2020 году) при общей добыче 438,4 млн тонн. При этом экспорт угля в Европу был зафиксирован на уровне 50,4 млн тонн (+10,3%). Столько же российскими угольщиками было отгружено в 2021 году в Китай (53 млн тонн, +38%).