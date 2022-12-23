Россия сохраняет объем добычи угля на уровне прошлого года, несмотря на санкции

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Объем добычи угля в РФ сохраняется на уровне прошлого года, несмотря на санкции, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер Александр Новак.

"Если говорить по угольной отрасли, мы сохранили уровень примерно прошлого года, несмотря на то, что относительно угольной отрасли были введены санкции", - отметил он, пояснив, что речь идет об объеме добычи, который "по году остался на том же уровне".

С 10 августа в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из РФ приходится примерно половина этой суммы).

После вступления в силу эмбарго ЕС на импорт угля из РФ, а также прекращения поставок на Украину для порядка трети российского экспорта угля необходимо искать новые рынки сбыта, заявлял на РЭН-2022 замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников.

В свою очередь первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе экспортного форума "Сделано в России" отмечал, что российские угольные компании на фоне внешних ограничений вынуждены экспортировать уголь с дисконтом в 50-60%, но даже в таких условиях сохраняют рентабельность.

В 2021 году экспорт угля из РФ составил 223 млн тонн (+5,7% к 2020 году) при общей добыче 438,4 млн тонн. При этом экспорт угля в Европу был зафиксирован на уровне 50,4 млн тонн (+10,3%). Столько же российскими угольщиками было отгружено в прошлом году в Китай (53 млн тонн, +38%).