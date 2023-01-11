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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Контрактация поставок нефти из РФ на экспорт на февраль завершена, НК не сообщали о проблемах

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Отечественные нефтекомпании завершили контрактацию поставок нефти из РФ на февраль на экспорт и не заявляли о проблемах на фоне введенных западными странами ограничений, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Есть трудности, безусловно, но при этом общие объемы экспорта и поставок, которые мы наблюдали в декабре, начиная с 5 декабря, когда ввели эмбарго на поставки в Европу и потолок цен при морских перевозках, страховании - с компаниями мы в постоянном контакте. Контрактация на февраль завершена, и в целом на сегодняшний день компании не говорят по контрактации, что у них есть проблемы", - сообщил Новак.

"Контрагенты требуют иногда, чтобы контракты учитывали ситуацию, связанную ограничением потолка цен, однако в ходе заключения контрактов с учетом вашего указа и требования для компаний, несмотря на то, что он вступает в силу с 1 февраля, мы, тем не менее, поставили перед компаниями задачу и в декабре, и в январе, и при контрактации на февраль, чтобы они жестко не учитывали в контрактах установления потолка цен, потому что в будущем это может быть риск", - добавил вице-премьер.

Александр Новак нефть
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