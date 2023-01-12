Владелец Uniqlo увеличил выручку в I финквартале на 14%

Однако показатель не оправдал прогнозов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Крупнейший азиатский ритейлер одежды Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, увеличил выручку в первом квартале 2023 финансового года на 14%, однако его чистая прибыль снизилась, главным образом, из-за слабых показателей в Китае, где действовали жесткие карантинные ограничения.

Как говорится в пресс-релизе Fast Retailing, выручка компании в сентябре-ноябре составила 716,39 млрд иен ($5,5 млрд) по сравнению с 627,4 млрд иен за первый квартал предыдущего фингода.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 721 млрд иен.

Чистая прибыль Fast Retailing сократилась на 9%, до 85,07 млрд иен при консенсус-прогнозе аналитиков в 90,92 млрд иен. Операционная прибыль уменьшилась на 2%, до 117,08 млрд иен (прогноз экспертов - 140 млрд).

Выручка UNIQLO в Японии в первом финквартале увеличилась на 6,4%, до 240,9 млрд иен, операционная прибыль сократилась на 5,6%, до 39,4 млрд иен, сопоставимые продажи выросли на 4,7%.

Зарубежные продажи UNIQLO повысились на 19,4%, до 357,8 млрд иен, операционная прибыль от этих операций снизилась на 4,4%, до 57,2 млрд иен.

Уменьшению прибыли зарубежного бизнеса, помимо китайских локдаунов, способствовала приостановка операций Uniqlo в России, где бренд зафиксировал убыток, говорится в пресс-релизе Fast Retailing.

Показатели прибыли и выручки Uniqlo в Азии, Северной Америке и Европе (без учета России) превзошли прогнозы компании.

Fast Retailing подтвердила прогноз выручки на текущий финансовый год, который завершится в августе, на уровне 2,65 трлн иен, что совпадает с ожиданиями аналитиков. Компания прогнозирует операционную прибыль на уровне 350 млрд иен при консенсус-прогнозе в 357 млрд иен.

Накануне стало известно, что Fast Retailing повысит зарплаты сотрудникам в Японии с марта на 40%.

Акции компании подешевели на 2% по итогам торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 35%.

Первый магазин Uniqlo, крупнейшего бренда Fast Retailing, был открыт в Хиросиме в 1984 году. Под управлением Fast Retailing также находятся другие бренды, включая Comptoirs des Cotonniers, GU, Theory и Princesse Tam Tam.