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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Владелец Uniqlo увеличил выручку на 21% за три квартала и улучшил прогноз на фингод

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Японская компания Fast Retailing, крупнейший розничный продавец одежды в Азии, увеличила выручку и чистую прибыль по итогам трех финансовых кварталов и повысила прогноз на текущий фингод.

Фактором роста выручки и чистой прибыли ритейлера, владеющего брендом Uniqlo, стали высокие продажи.

Чистая прибыль за девять месяцев, завершившихся 31 мая, выросла на 0,3% - до 238,52 млрд иен ($1,72 млрд) против 237,84 млрд иен за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

По подсчетам The Wall Street Journal, чистая прибыль в третьем финквартале составила 85,13 млрд иен при прогнозе аналитиков, опрошенных компанией FactSet, в 70,23 млрд иен. В первом финансовом полугодии Fast Retailing получила 153,39 млрд иен чистой прибыли.

Выручка за три квартала выросла на 21% и достигла 2,144 трлн иен, из которых 676,15 млрд пришлось на третий квартал.

Выручка дочерней компании Uniqlo по итогам трех кварталов продемонстрировала рост во всех регионах. В том числе в Японии показатель вырос до 709,745 млрд иен с 640,97 млрд годом ранее, в Китае (включая Гонконг и Тайвань) - до 476,33 млрд иен против 410,77 млрд.

На фоне сильной отчетности Fast Retailing улучшила прогноз по показателям на финансовый год, заканчивающийся в августе. Теперь в компании планируют получить выручку в 2,73 трлн иен (рост на 18,6% против ранее ожидавшихся 16,5%) и чистую прибыль в 260 млрд иен (-4,9%, предыдущий прогноз предполагал снижение на 12%).

Котировки акций Fast Retailing поднялись на 1,7% по итогам торгов в четверг.

Uniqlo Fast Retailing
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