Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Владелец Uniqlo поднимет зарплаты сотрудникам в Японии на 40%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Крупнейший азиатский ритейлер одежды Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, повысит зарплаты сотрудникам в Японии на 40% на фоне ускорения инфляции в стране.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал местные компании повышать зарплаты служащим.

Темпы инфляции в стране в ноябре достигли 3,8% в годовом выражении - максимума с 1991 года. Компании вынуждены перекладывать на потребителей увеличивающиеся расходы на сырье, при этом зарплаты в Японии практически не менялись десятилетиями, пишет газета Financial Times.

Fast Retailing в прошлом году подняла цены на товары в магазинах Uniqlo, чтобы компенсировать рост затрат.

В сообщении, распространенном ритейлером в среду, говорится, что повышение вступит в силу в марте.

"В будущем вознаграждение каждого сотрудника будет определяться на основе глобально принятых критериев", - отмечают в Fast Retailing. Так, компания планирует учитывать показатели работы каждого сотрудника и его вклад в бизнес.

Экономисты ожидают, что и другие японские компании начнут поднимать зарплаты вслед за Fast Retailing, отмечает FT.

Fast Retailing Uniqlo Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин с оговорками поддержал предложение об обязательном замещении евробондов

Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое

Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Бывшая российская "дочка" Valio зарегистрирована на компанию "Дэнир" бенефициаров "Велкома"

Бывшая российская "дочка" Valio зарегистрирована на компанию "Дэнир" бенефициаров "Велкома"

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

ЦБ сохраняет подходы к проведению ДКП в условиях возобновления действия бюджетного правила

ЦБ с 13 января начнет операции с юанем на Мосбирже в рамках "перезапуска" бюджетного правила

ЦБ с 13 января начнет операции с юанем на Мосбирже в рамках "перезапуска" бюджетного правила

Росздравнадзор сообщил о возможной задержке поставки ряда лекарств аптекам из-за спроса

Росздравнадзор сообщил о возможной задержке поставки ряда лекарств аптекам из-за спроса

С 2024 года в России могут разрешить строить деревянные пятиэтажки

Brent подешевела до $79,3 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });