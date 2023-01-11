Владелец Uniqlo поднимет зарплаты сотрудникам в Японии на 40%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Крупнейший азиатский ритейлер одежды Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, повысит зарплаты сотрудникам в Японии на 40% на фоне ускорения инфляции в стране.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал местные компании повышать зарплаты служащим.

Темпы инфляции в стране в ноябре достигли 3,8% в годовом выражении - максимума с 1991 года. Компании вынуждены перекладывать на потребителей увеличивающиеся расходы на сырье, при этом зарплаты в Японии практически не менялись десятилетиями, пишет газета Financial Times.

Fast Retailing в прошлом году подняла цены на товары в магазинах Uniqlo, чтобы компенсировать рост затрат.

В сообщении, распространенном ритейлером в среду, говорится, что повышение вступит в силу в марте.

"В будущем вознаграждение каждого сотрудника будет определяться на основе глобально принятых критериев", - отмечают в Fast Retailing. Так, компания планирует учитывать показатели работы каждого сотрудника и его вклад в бизнес.

Экономисты ожидают, что и другие японские компании начнут поднимать зарплаты вслед за Fast Retailing, отмечает FT.