Информация о собственниках почти 50% ХКФ банка теперь закрыта

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Бывший глава РТС Иван Тырышкин и его партнеры передали 49,51% ХКФ банка компании "Хоум капитал" (она до середины сентября 2022 года называлась "Сезара").

Как следует из данных ЕГРЮЛ, 49,51% долей ХКФ банка "Хоум капитал" получил на этой неделе. До этого Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко – по 9,9% каждый.

"Хоум капитал" создан в 2016 году юридическим агентством "КБ Эгида". Это агентство, как указано на его сайте, оказывает комплекс услуг по продаже готовых акционерных обществ, регистрационные юридические услуги.

Сейчас учредители "Хоум капитал" в ЕГРЮЛ не раскрываются. При этом с октября 2022 года компанию возглавляет Загидулин, до этого, с декабря 2016 года, возглавлял Чемендряков.

Российский ХКФ банк ранее являлся дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF. Ее крупнейшим бенефициаром был чешский предприниматель Петр Келлнер, он погиб в авиакатастрофе в марте 2021 года. Осенью 2021 года стало известно, что PPF выставила российский ХКФ банк на продажу.

В мае 2022 года Home Credit продала 49,51% ХКФ банка российским инвесторам во главе с Тырышкиным. В августе ХКФ банк выкупил 49,5% своих долей у чешской группы. Еще 1% долей приобрел гражданин Грузии Авигдор Ярдени.

ХКФ банк по итогам 2021 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".