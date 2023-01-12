Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Информация о собственниках почти 50% ХКФ банка теперь закрыта

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Бывший глава РТС Иван Тырышкин и его партнеры передали 49,51% ХКФ банка компании "Хоум капитал" (она до середины сентября 2022 года называлась "Сезара").

Как следует из данных ЕГРЮЛ, 49,51% долей ХКФ банка "Хоум капитал" получил на этой неделе. До этого Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко – по 9,9% каждый.

"Хоум капитал" создан в 2016 году юридическим агентством "КБ Эгида". Это агентство, как указано на его сайте, оказывает комплекс услуг по продаже готовых акционерных обществ, регистрационные юридические услуги.

Сейчас учредители "Хоум капитал" в ЕГРЮЛ не раскрываются. При этом с октября 2022 года компанию возглавляет Загидулин, до этого, с декабря 2016 года, возглавлял Чемендряков.

Российский ХКФ банк ранее являлся дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF. Ее крупнейшим бенефициаром был чешский предприниматель Петр Келлнер, он погиб в авиакатастрофе в марте 2021 года. Осенью 2021 года стало известно, что PPF выставила российский ХКФ банк на продажу.

В мае 2022 года Home Credit продала 49,51% ХКФ банка российским инвесторам во главе с Тырышкиным. В августе ХКФ банк выкупил 49,5% своих долей у чешской группы. Еще 1% долей приобрел гражданин Грузии Авигдор Ярдени.

ХКФ банк по итогам 2021 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ХКФ банк Хоум капитал Иван Тырышкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

S&P снизило рейтинг криптобиржи Coinbase из-за спада активности торгов после краха FTX

S&P снизило рейтинг криптобиржи Coinbase из-за спада активности торгов после краха FTX

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году упал на 58,8%

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году упал на 58,8%

ЦБ РФ выявил случаи автоматической подписки клиентов банков и МФО на допуслуги

В Казахстане проведут проверку "АрселорМиттал Темиртау" после ноябрьского взрыва

"Золотая корона" получила лицензию на работу в Таджикистане

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });