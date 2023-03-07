Доля Ивана Тырышкина в БКИ "Скоринг бюро" перешла к ЗПИФу УК Сергея Ентца

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Бывший руководитель РТС Иван Тырышкин вышел из капитала БКИ "Скоринг бюро" (ранее БКИ "Эквифакс"), в котором владел 25% долей.

По данным ЕГРЮЛ, изменения произошли 6 марта. Из капитала БКИ также вышла София Салехова, которой принадлежало 13,2% "Скоринг бюро".

Принадлежавшие им 38,2% перешли к ЗПИФ Комбинированный "Сбалансированный", которым управляет ООО "УК "Мир Финансов" Сергея Ентца. В интервью "Коммерсанту" Ентц рассказывал, что вместе с Тырышкиным они создавали платформу для дистанционного оформления банковских гарантий по государственным контрактам для банка "Держава" ("Мир финансов" на конец 2021 года владел 98% акций этой кредитной организации).

Владельцами БКИ по-прежнему остаются Дмитрий Харитонов (36,8%) и ХКФ банк (25%).

Иван Тырышкин, один из бывших инвесторов ХКФ банка, получил 25% долей в БКИ в начале августа 2022 года. Ранее этот пакет принадлежал чешской компании Global Payments Europe.

Позднее в августе из капитала БКИ "Эквифакс" вышло американское бюро кредитных историй Equifax, передав свою долю двум другим инвесторам ХКФ банка. В конце месяца БКИ сменило название на "Скоринг бюро".

Бюро кредитных историй "Скоринг бюро" входит в тройку крупнейших БКИ в России, предоставляет банкам услуги по управлению рисками, аналитики и предотвращению мошенничества. База бюро, по его данным, состоит из около 550 млн кредитных историй. Финансовые показатели компании не публикуются. Equifax сообщала, что в 2021 году получила $14,6 млн чистой прибыли на свою долю.

По итогам 2021 года ХКФ банк занимал 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".