АЕБ ждет роста рынка легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2023 г. на 12%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2023 году может вырасти на 12%, до 770 тысяч штук, прогнозирует комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, в 2022 году рынок упал на 58,5%, до 687,37 тыс. шт.

"Внутри комитета мы видим все-таки положительную тенденцию развития рынка, потому что падение 2022 года было достаточно существенным. У нас есть умеренный, скажем так, оптимизм относительно этого года. Цифра нашего прогноза на 2023 год – 770 тысяч автомобилей, плюс 12% к уровню 2022 года. Мы считаем, что это средний прогноз – не оптимистичный, но и не пессимистичный", - сказал в ходе годовой пресс-конференции АЕБ глава комитета Алексей Калицев.

По его словам, видение комитета отражает тенденции, наблюдаемые в прошлом году и продолжающиеся в этом.

"При благоприятном стечении обстоятельств и стабилизации ситуации в мире возможен рост и выше 12%. Но никто не может ничего прогнозировать в текущей ситуации", - добавил Калицев.

Положительной динамике рынка, по его словам, будет способствовать появление новых автобрендов. "Помимо уже озвученных в 2022 году мы ожидаем, что еще минимум 5-7 новых брендов появятся в 2023 году, а то и больше. Поэтому рынок, так или иначе, будет развиваться. Емкость рынка существует, потребность в автомобилях существует", - сказал глава комитета автопроизводителей АЕБ.