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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В России в январе продажи легковых автомобилей и LCV упали на 63,1%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года в России продажи легковых автомобилей и LCV упали на 63,1% в годовом измерении, до 32,5 тысячи единиц, сообщила Ассоциация европейского бизнеса.

Снижение рынка к декабрю 2022 года составило 49,3%.

По данным АЕБ, более половины рынка в январе составили модели Lada. Доля "АвтоВАЗа" составила 53,7% против 20,5% в январе 2022 года и 37,5% в декабре.

На втором и третьем месте по продажам на российском рынке в январе оказались китайские Great Wall (бренды Haval и GW) и Geely с долями 14,8% и 10,8% соответственно.

Таким образом, только на трех ведущих игроков рынка пришлось около 80% его месячного объема. Данные китайской Chery не представлены - компания публикует их поквартально.

АЕБ АвтоВАЗ Great Wall Geely
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