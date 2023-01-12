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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году упал на 58,8%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2022 году упал на 58,8%, до 687,37 тыс. шт., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Мы закрываем год с результатом 687 тысяч автомобилей - это почти -59% к результату 2021 года. Мы считаем, что этот результат не так плох, как мог бы быть", - сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев в ходе годовой пресс-коференции ассоциации в четверг.

Определяющими для развития рынка в 2022 году были внешние факторы: санкционное давление, разрыв логистических цепочек и параллельный импорт, констатировал он.

"Емкость рынка продолжает быть очень высокой, и его потенциал остается высоким. Мы как автопроизводители все это видим и оцениваем. Уверен, что ситуация будет меняться. Может быть, на новых правилах и принципах, но тем не менее", - добавил Калицев.

Как следует из данных АЕБ, в декабре российский рынок легковых автомобилей и LCV продолжил восстановление - за прошлый месяц было реализовано 64 072 автомобиля (-50,2% г/г и +38,1% к ноябрю).

АЕБ
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