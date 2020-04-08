Британская сеть Tesco признала, что не справилась с доставкой

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сеть британских супермаркетов Tesco признала, что не справляется с возросшим спросом на доставку покупок и призвала людей затовариваться в физических точках продаж. Об этом сообщает BBC News.

Компания раньше была готова обслужить 660 000 заказов, в последнее время она увеличила свои мощности до 805 000, но все равно не может справиться, заявил гендиректор сети Дэйв Льюис.

От 85% до 90% закупок потребуют от клиентов очного визита в супермаркет, предупредил он. Со стороны компании он пообещал, что будут приняты все меры, чтобы максимально обеспечить защиту сотрудников и посетителей в условиях пандемии.

В работе по доставке Tesco сделает приоритетом обслуживание наиболее уязвимых представителей общества. По словам Льюиса, от правительства компания получила список из 110 000 человек, которые были отнесены к группе риска. Сеть с ними связалась и уже предложила им услуги по доставке заказов.

В первые недели эпидемии коронавируса продажи Tesco выросли почти на треть на фоне ажиотажного спроса, рассказал Льюис. Запасы некоторых видов товаров были почти полностью распроданы, сейчас ситуация возвращается к норме.

В период ажиотажа продажи жидкого мыла взлетели на 363%, консервированных помидоров - на 115%, консервированной фасоли, на 100%, туалетной бумаги - на 76%.

При этом продажи одежды и топлива на АЗС сети упали на 70%.

Сеть вводила ограничения по продаже наиболее популярных товаров в одни руки, затем частично их отменила. Сейчас ограничения остаются для туалетной бумаги, средств для дезинфекции рук и макаронных изделий.

Прогнозировать финансовые результаты 2020 года в условиях пандемии невозможно, заявила Tesco. Из-за эпидемии и всплеска спроса компания была вынуждена нанять еще более 45 000 сотрудников. Дополнительные расходы сети - на оплату труда новых сотрудников, пополнение запасов товаров, логистику и другие статьи могут составить от 650 млн до 950 млн фунтов. Около 50 000 сотрудников сейчас находятся в отпуске с полным сохранением содержания.

Меры правительства по поддержке бизнеса, в частности, отмена налога на предпринимательство позволит сети сэкономить до 585 млн фунтов.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 55 242 случая заражения коронавирусом, 6159 заболевших умерли. Среди заболевших оказались наследник престола принц Чарльз, который уже вылечился. Заразившемуся премьер-министру Борису Джонсону после недели самоизоляции стало хуже. Британцам предписано самоизолироваться и не выходить из дома кроме как в случае острой необходимости, в том числе в магазин и для занятий спортом.