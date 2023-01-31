Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco сократит более 2 тыс. рабочих мест

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco Plc сократит более 2 тыс. рабочих мест в рамках мер по снижению расходов на фоне высокой инфляции, говорится в сообщении компании.

Tesco планирует ликвидировать около 1 750 менеджерских позиций. Кроме того, компания сократит около 350 рабочих мест за счет закрытия ряда аптек, а также прилавков с горячими блюдами в магазинах. Компания намеревается закрыть восемь аптек, а также сократить рабочие часы в ряде своих почтовых отделений и убрать ночные смены в некоторых магазинах.

В сообщении компании говорится, что она будет "прекращать или упрощать то, что необходимо, чтобы управлять бизнесом настолько эффективно, насколько это возможно".

При этом компания наймет более 1 800 сотрудников на управляющие должности в более крупных магазинах. В сообщении Tesco не уточняются сроки, в которые планируется уволить сотрудников и набрать новых.

Tesco ранее в январе подтвердила годовой прогноз операционной прибыли и свободного денежного потока на фоне хороших показателей в период зимних праздников. Сопоставимые продажи компании за 19 недель, завершившихся 7 января, выросли на 5,7% в годовом выражении, тогда как непосредственно в праздничный период показатель подскочил на 7,9%.

Акции Tesco на торгах во вторник дешевеют на 0,9%. Капитализация компании за 12 месяцев сократилась на 18,2%.