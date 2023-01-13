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Apple в 2023 году понизит вознаграждение главы компании Тима Кука более чем на 40%

Apple в 2023 году понизит вознаграждение главы компании Тима Кука более чем на 40%
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Apple Inc. в 2023 году понизит вознаграждение главного исполнительного директора Тима Кука более чем на 40% - до $49 млн - по его собственной просьбе после критики со стороны инвесторов.

В прошлом году глава компании получил в общей сложности $99,4 млн, что включает в себя его зарплату в $3 млн, выплаты в виде акций на $83 млн и другие вознаграждения на $13,4 млн, отмечает Market Watch. Большинство акционеров Apple одобрило этот пакет, несмотря на критику со стороны отдельных отраслевых групп, в том числе Institutional Shareholder Services Inc. (ISS).

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"Комитет по компенсациям учел отклик акционеров, исключительные показатели Apple, а также рекомендацию Тима Кука при принятии решения о корректировке его вознаграждения", - говорится в нынешнем заявлении компании.

Целевая сумма вознаграждения Кука в виде акций в 2023 году будет снижена до $40 млн с $75 млн, причем доля выплат, увязанных с бизнес-показателями, увеличится до 75% с 50%. ISS критиковала Apple за то, что значительная доля вознаграждения Кука в виде акций привязана ко времени, а не к результатам компании.

Годовая зарплата главного исполнительного директора в $3 млн и целевой размер денежного бонуса в $6 млн останутся неизменными.

Средний уровень вознаграждения сотрудников Apple в 2022 году составил $84 493.

Акции компании подешевели на 22,5% за последний год.

Apple Тим Кук
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