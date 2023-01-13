Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минувшая неделя запомнится усилением укрепившегося тренда на отказ от китайских продуктов: в США запрещают чиновникам пользоваться TikTok, а Dell хочет уйти от произведенных в Китае чипов. Apple же пошла дальше и планирует делать процессоры собственными силами. Twitter снова в заголовках западных СМИ из-за крупной утечки, Microsoft интересуется популярным чат-ботом, имитирующим беседу подобно человеку, а Apple может выпустить первый Mac с сенсорным экраном.

Опубликованы данные свыше 230 млн пользователей Twitter

Анонимный пользователь опубликовал на хакерском форуме базу данных более чем 230 млн пользователей Twitter, сообщило агентство Bloomberg.

База данных, которая была опубликована 4 января, содержит среди прочих имена и адреса электронной почты политиков, журналистов и банкиров. По словам экспертов, данные были украдены из-за ошибки в программном обеспечении Twitter, которая уже устранена.

Эксперты считают, что база данных датируется 2021 годом - то есть до того, как Илон Маск стал владельцем компании. Тем не менее, это может представлять риск для пользователей и доставить Twitter ещё одну головную боль по части кибербезопасности.

Агентство отмечает, что утекшие данные не содержат конфиденциальных сведений, таких как информация о кредитных картах или домашние адреса. Тем не менее возможность сопоставлять имена пользователей Twitter с электронными письмами может угрожать безопасности высокопоставленных лиц.

Ещё два американских штата запретили TikTok для чиновников

Два американских штата, Нью-Джерси и Огайо, запретили TikTok для госслужащих. Таким образом, в США соцсеть уже запрещена в семи штатах.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи, решение распространяется на государственные органы исполнительной власти и принято в связи с тем, что часть штатов уже запретили использование платформы на правительственных устройствах.

Аналогичные меры предприняли в штате Огайо. Помимо TikTok, в местным чиновникам запретили использовать WeChat и другие китайские приложения.

Власти мотивируют запреты стремлением обеспечить конфиденциальность данных и предотвратить их возможную передачу в Китай.

Ранее госслужащим запретили использовать TikTok в Техасе, Мэриленде, Южной Каролине, Южной Дакоте и Небраске.

Два года назад власти США пытались заблокировать TikTok и запретить гражданам скачивать приложение, однако эти планы остановил суд. В декабре 2022 года использование TikTok на рабочих устройствах запретила Палата представителей США.

Apple может выпустить ноутбук с сенсорным дисплеем

Apple работает над созданием первого ноутбука с сенсорным дисплеем, сообщает Bloomberg.

По словам источников, инженеры Apple активно вовлечены в этот проект, что говорит о серьезности намерений компании. Первая модель с сенсорным экраном может быть выпущена в 2025 году в рамках обновления линейки MacBook Pro.

Компания более десяти лет отвергала идею оснащения ноутбуков сенсорным экраном, ее основатель Стив Джобс однажды назвал подобное решение "ужасным с точки зрения эргономики". В Apple утверждали, что лучшим выбором для пользователей, которым нужен сенсорный интерфейс, является iPad, и опасались падения продаж этих устройств в случае появления ноутбука Mac с тач-скрином.

Однако конкуренты Apple активно выпускают подобные продукты и, поскольку макбуки в последнее время приносят компании больше выручки, чем iPad, в компании стремятся сделать линейку ноутбуков как можно более привлекательной для покупателей, отмечают источники Bloomberg.

Кроме того, компания планирует в будущем использовать в MacBook Pro дисплеи с технологией органических светодиодов (OLED) вместо LCD-дисплеев. В настоящее время OLED-экраны имеют iPhone и Apple Watch.

Apple планирует заменить чипы Broadcom и модемы Qualcomm собственными

Apple Inc. планирует отказаться от ключевого чипа Broadcom (Bluetooth и Wi-Fi) и модема Qualcomm (модуль связи), заменив их на собственные, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, техногигант планирует "импортозаместить" компоненты к 2025 году.

Apple является крупнейшим клиентом Broadcom, и в прошлом году на ее долю пришлось около 20% выручки, что составляет почти $7 млрд. Qualcomm получает 22% своих годовых продаж от производителя iPhone, что составляет почти $10 млрд.

Bloomberg отмечает, что такое решение еще больше подорвет индустрию чипов, которая зарабатывает миллиарды долларов на поставках компонентов Apple.

Microsoft может вложить $10 млрд в разработчика чат-бота ChatGPT, способного поддерживать разговор как человек

Microsoft ведет переговоры об инвестициях в размере $10 млрд в компанию OpenAI, разрабатывающую популярного чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Предполагается, что Microsoft будет вкладывать денежные средства в компанию в течение нескольких лет, итоговые условия сделки еще могут измениться. Компании ведут переговоры на протяжении нескольких месяцев.

Microsoft ранее уже инвестировала около $1 млрд в OpenAI. Компания также работает над включением чат-бота ChatGPT в свой поисковик Bing.

Другими потенциальными инвесторами в OpenAI также могут выступить венчурные компании, оценка OpenAI может составить примерно $29 млрд, сообщал ранее портал Semafor.

Чат-бот ChatGPT набрал популярность в интернете после запуска в конце ноября 2022 года, количество его пользователей достигло 1 млн менее чем за неделю. Чат-бот способен отвечать на запросы в свойственной человеку манере, поддерживать диалог и отвечать на уточняющие вопросы. Его способность имитировать человеческую беседу стала поводом для обсуждений о том, что программа сможет заменить профессиональных писателей и даже поставить под угрозу поисковый бизнес Google, отмечает Bloomberg.

Dell намерен отказаться от произведенных в Китае чипов к 2024 году

Американский производитель компьютерной техники Dell Technologies вслед за Apple намерен снизить зависимость от китайских компонентов и отказаться от использования чипов, произведенных в Китае к 2024 году.

Компания также уведомила поставщиков о необходимости существенно сократить в их продуктах наличие других компонентов, сделанных в Китае, и попросила партнеров, занимающихся сборкой продукции, подготовить производственные мощности, например, во Вьетнаме.

Как отмечает Financial Times, компания стремится диверсифицировать цепочки поставок на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.

Как ранее сообщало издание Nikkei Asia со ссылкой на источники, производитель рассчитывает, что к 2024 году будет использовать в своих продуктах полупроводниковые компоненты, произведенные исключительно за пределами КНР.

"Если поставщики не примут меры с учетом планов Dell, они могут потерять заказы от компании", - сказал один из собеседников Nikkei.

Apple снизит вознаграждение Тима Кука более чем на 40%

Apple в 2023 году понизит вознаграждение своему гендиректору Тиму Куку более чем на 40% - до $49 млн. Отмечается, что данный шаг мотивирован его собственной просьбой после критики со стороны инвесторов.

"Комитет по компенсациям учел отклик акционеров, исключительные показатели Apple, а также рекомендацию Тима Кука при принятии решения о корректировке его вознаграждения", - говорится в заявлении компании.

В прошлом году глава компании получил в общей сложности $99,4 млн, что включает в себя его зарплату в $3 млн, выплаты в виде акций на $83 млн и другие вознаграждения на $13,4 млн, отмечает Market Watch. Большинство акционеров Apple одобрило этот пакет, несмотря на критику со стороны отдельных отраслевых групп, в том числе Institutional Shareholder Services Inc. (ISS).

Целевая сумма вознаграждения Кука в виде акций в 2023 году будет снижена до $40 млн с $75 млн, причем доля выплат, увязанных с бизнес-показателями, увеличится до 75% с 50%. ISS критиковала Apple за то, что значительная доля вознаграждения Кука в виде акций привязана ко времени, а не к результатам компании.

При этом годовая зарплата главного исполнительного директора в $3 млн и целевой размер денежного бонуса в $6 млн останутся неизменными.

Средний уровень вознаграждения сотрудников Apple в 2022 году составил $84,493 тыс.

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb

Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную группу из 40 британских спутников связи OneWeb, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен 9 января в 23:50 по времени Восточного побережья США (10 января в 7:50 по московскому времени) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Примерно через 1,5 часа после старта все 40 спутников, каждый весом около 150 кг, были выведены на низкую околоземную орбиту высотой 600 км, а затем с помощью своих ионных двигателей они поднимутся на штатную орбиту высотой 1200 км.

Они пополнили орбитальную группировку OneWeb, которая с учетом нынешнего запуска теперь состоит из 542 спутников. Всего в перспективе планируется группировка из 648 аппаратов.

В то же время SpaceX три раза за прошедшую неделю переносила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.