Вознаграждение главы Apple Кука выросло за год на 40%

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Финансовые показатели Apple Inc. в прошедшем финансовом году превзошли внутренние цели компании, что позволило ей увеличить бонусные выплаты топ-менеджерам.

Денежное вознаграждение главного исполнительного директора Apple Тима Кука за 2020 фингод, завершившийся в сентябре, выросло на 40%, до $10,7 млн, свидетельствуют документы, направленные Apple в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). В 2019 фингоду сумма вознаграждения Кука уменьшилась на 36%, поскольку показатели прибыли и выручки Apple снизились.

По итогам 2020 фингода, несмотря на пандемию коронавируса, прибыль Apple выросла на 3,9% благодаря скачку спроса на выпускаемые компанией ноутбуки и планшеты в условиях, когда множество людей по всему миру перешло на удаленную работу и дистанционное обучение. Капитализация Apple в 2020 году взлетела на 80% и превысила $2 трлн.

Кроме того, в минувшем году в собственность Кука перешли акции Apple общей стоимостью $281,9 млн, которые он получил с ограничениями в рамках долгосрочного пакета стимулирующих выплат, оформленного в 2011 году, когда он стал CEO Apple.

Новый план поощрения Кука, принятый в сентябре 2020 года, предусматривает передачу главе Apple акций, которые перейдут в его собственность в 2023-2025 годы. Это дает Куку стимул оставаться во главе компании в ближайшие годы, пишет The Wall Street Journal.

Кук, которому в настоящее время 60 лет, работает в Apple с 1998 года.

Зарплата Кука в прошедшем фингоду составила $3 млн, как и годом ранее. Компания также потратила за год $470,246 тыс. на обеспечение безопасности CEO и $432,564 тыс. на его авиаперелеты.