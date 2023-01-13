Суд продлил банкротство бенефициара "Домашних денег" Бернштама до июля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 12 января, продлил процедуру банкротства бизнесмена Евгения Бернштама - бенефициара компании "Домашние деньги" - еще на шесть месяцев. Следующий отчет финансового управляющего должника назначен на 13 июля, говорится на сайте суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд 14 декабря 2022 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 24 августа отказал Бернштаму во включении в реестр кредиторов этой компании 358,5 млн рублей долга перед ним.

Арбитражный суд Москвы 31 января 2019 года признал обоснованным заявление Русского трастового банка о банкротстве Бернштама. Его долг по договору поручительства составлял 19,9 млн рублей, 9 июля суд признал его банкротом.

Арбитражный суд Москвы 26 февраля 2019 года признал обоснованным заявление банка "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве "Домашних денег". Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения и включил в ее реестр кредиторов долг перед банком в размере 2,8 млрд рублей.

Суд признал МФК "Домашние деньги" банкротом 22 января 2020 года. Суд тогда ввел в отношении должника конкурсное производство.

Банк России 30 августа 2018 года исключил "Домашние деньги" из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение требований закона об МФО и требований ЦБ.

"Домашние деньги" в апреле 2018 года допустили дефолт по пятилетнему выпуску облигаций объемом 1,25 млрд рублей. Компания не исполнила обязательства на 848 млн рублей. Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов. В период перед офертой облигации торговались по цене 70-80% от номинала. В конце 2019 года крупные инвесторы - банки вышли из этих бумаг, среди держателей преобладали физлица.