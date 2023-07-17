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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Основатель "Домашних денег" Бернштам заочно получил срок за 76 эпизодов мошенничества

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы приговорил основателя микрофинансовой компании (МФК) "Домашние деньги" Евгения Бернштама к пяти годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе суда. Бернштама судили заочно, он находится в розыске.

Срок наказания Бернштаму будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции.

Суд признал финансиста виновным в 76 эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК).

Бернштам был задержан летом 2019 года и арестован. Как сообщала его защита, по версии следствия, бизнесмен вводил в заблуждение потенциальных заимодавцев о платежеспособности компании. Вины он не признавал, его защита называла инкриминируемые ему действия предпринимательской деятельностью.

"Домашние деньги" в апреле 2018 года допустили дефолт по пятилетнему выпуску облигаций объемом 1,25 млрд рублей. Компания не исполнила обязательства на 848 млн рублей.

В августе 2018 ода Банк России исключил "Домашние деньги" из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение требований закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и требований, содержащихся в указаниях Банка России по соответствующим участникам рынка.

В 2019 году Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление банка "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве "Домашних денег" и ввел в отношении компании процедуру наблюдения, включив в ее реестр кредиторов долг перед банком в размере 2,8 млрд рублей. Бернштам был признан банкротом в 2019 году.

В 2020 году суд признал МФК "Домашние деньги" банкротом и ввел в отношении должника конкурсное производство.

Арбитражный суд Москвы Хорошевский суд Банк России АСВ Евгений Бернштам Домашние деньги
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