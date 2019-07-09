Основатель микрофинансовой организации "Домашние деньги" признан банкротом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя и бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама. Это решение суд принял по требованию Русского трастового банка.

Суд дал полгода на распродажу имущества должника и утвердил Анну Панову финансовым управляющим этой процедуры. Ее отчет суд заслушает 14 января 2020 года.

Представитель финуправляющего заявила на заседании, что собрание кредиторов 31 мая проголосовало за банкротство должника. На вопрос об имуществе Бершнтама, она ответила, ссылаясь на данные Гагаринского суда Москвы, что у него есть доли в трех квартирах в Москве, акции "Газпрома" на 600 тысяч рублей и коллекция фигурок стоимостью 201,6 млн рублей. Кроме того, он является учредителем двух компаний. Это имущество выявлено в процедуре реструктуризации долгов, добавила она.

Представитель кредиторов бизнесмена - банка "Интеркоммерц" и Маст-банка - поддержал решение о банкротстве.

5 июля Кузьминский суд Москвы арестовал Бернштама на две недели по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

В августе 2018 года Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий банков "Интеркоммерц" и "Русского трастового банка", подало в Арбитражный суд Москвы два иска - о банкротстве "Домашних денег" и самого Бернштама.

В январе 2019 года арбитраж по заявлению "Русского трастового банка" начал реструктуризацию долгов Бернштама и назначил на 9 июля рассмотрение его дела о банкротстве. В реестр его кредиторов числится долг перед банком по договору поручительства в размере 19,9 млн рублей.

В феврале суд признал обоснованным заявление "Интеркоммерца" о банкротстве "Домашних денег" и ввел в компании процедуру наблюдения. Суд также признал обоснованным долг компании перед банком в размере 2,8 млрд рублей и решил включить его в реестр кредиторов должника. Рассмотрение иска о банкротстве МФК назначено на 27 августа.

В конце июня суд признал обоснованным долг Бернштама перед кредиторами на сумму 3,7 млрд рублей. 2,9 млрд рублей из этой суммы представляет долг перед банком "Интеркоммерц", 343,5 млн рублей - долг перед Маст-банком, остальное - долг физлицам.