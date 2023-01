BNY Mellon в IV квартале неожиданно сократил чистую прибыль на 39%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, сократил чистую прибыль в четвертом квартале на 39%, что стало неожиданностью для аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $509 млн, или $0,62 в расчете на акцию, по сравнению с $822 млн, или $1,01 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.

Выручка понизилась на 2% и составила $3,92 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали рост прибыли до $1,02 на акцию и увеличение выручки до $4,2 млрд.

Чистый процентный доход BNY Mellon в минувшем квартале вырос более чем в два раза, до $1,06 млрд с $677 млн. Между тем комиссионный доход практически не изменился и составил $3,22 млрд.

Активы под управлением банка на конец четвертого квартала составляли $1,8 трлн, упав на 25% за год из-за снижения цен на большинство активов.

Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) на конец декабря равнялся 14,2% против 14% год назад. Показатель CET1 остался на уровне 11,2%.

За последние три месяца капитализация BNY Mellon увеличилась на 22,8%, до $38,9 млрд.

Bank of New York Mellon Corp., который был образован 1 июля 2007 года в результате объединения Bank of New York Co. и Mellon Financial Corp., работает в 35 странах.