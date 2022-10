BNY Mellon в III квартале сократил чистую прибыль

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, резко сократил чистую прибыль в третьем квартале, при этом скорректированный показатель в расчете на акцию превзошел ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $388 млн, или $0,39 в расчете на акцию, по сравнению с $943 млн, или $1,04 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Падение прибыли объясняется единовременным списанием в размере $664 млн в подразделении, занимающемся управлениями инвестициями.

Скорректированная прибыль составила $1,21 на акцию.

Выручка повысилась на 6% и достигла $4,28 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,10 на акцию при выручке в $4,19 млрд.

Чистый процентный доход BNY Mellon в минувшем квартале вырос почти в полтора раза, до $926 млн с $641 млн годом ранее. Комиссионный доход снизился на 1%, до $3,35 млрд с $3,39 млрд.

Активы под управлением банка на конец третьего квартала упали на 23% в годовом выражении, до $1,8 трлн в связи с обвалом на финансовых рынках. Тем временем активы на счетах доверительного хранения в BNY Mellon на конец сентября составляли $42,2 трлн, снизившись за год на 7%.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец сентября равнялся 10% против 11,7% годом ранее.

Котировки акций BNY Mellon в ходе предварительных торгов в понедельник растут на 4,4%. Рыночная стоимость банка с начала текущего года упала на треть, до $31 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период потерял 24,8%.

Bank of New York Mellon Corp., который был образован 1 июля 2007 года в результате объединения Bank of New York Co. и Mellon Financial Corp., работает в 35 странах.