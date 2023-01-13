Citigroup в IV квартале сократил чистую прибыль на 22%

Группа сократила размер риска на российские активы до $7,5 млрд с $7,9 млрд

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американский банк Citigroup Inc. сократил чистую прибыль на 22% и увеличил выручку на 6%, при этом оба показателя оказались выше ожиданий аналитиков.

В октябре-декабря чистая прибыль банка составила $2,5 млрд, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с $3,2 млрд, или $1,46 на акцию, за аналогичный период 2021 года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Citigroup в четвертом квартале на уровне $1,14 на акцию.

Квартальная выручка банка выросла до $18 млрд с $17 млрд, также превысив консенсус-прогноз экспертов на уровне $17,96 млрд.

Подразделение по работе с институциональными клиентами (Institutional Clients Group, ICG) увеличило выручку на 3%, до $9,16 млрд. Его чистая прибыль упала на 18%, до $1,9 млрд.

Доходы подразделения от операций с акциями сократились на 14%, до $789 млн, выручка от операций с бумагами с фиксированной доходностью увеличилась на 31%, до $3,2 млрд.

Выручка в сфере частного банкинга и управления состояниями (Personal Banking and Wealth Management) повысилась на 5%, до $6,1 млрд, а прибыль упала на 93%, до $114 млн.

Объем отчислений на возможные потери по кредитам снизился на 8% и составил $887 млн.

Объем выданных банком кредитов на конец четвертого квартала составил $657 млрд, за год снизившись на 2%. Сумма депозитов на счетах банка понизилась на 4% и составила $1,4 трлн.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец декабря составил 13% против 12,3% тремя месяцами ранее.

Citigroup в отчетном квартале сократил размер риска на российские активы до $7,5 млрд с $7,9 млрд, говорится в презентации к отчетности группы.

Citi в декабре 2022 года закрыл сделку по продаже портфеля потребительских кредитов с баланса российской "дочки" банку "Уралсиб". Сумма сделки и объем проданных кредитов стороны не раскрывали. На первое полугодие 2023 года также намечена продажа портфеля кредитных карт.

Как говорится в презентации группы, Citi за квартал сократила риски на Россию на $1,3 млрд из-за ослабления рубля. За счет сокращения кредитного портфеля, в том числе благодаря погашениям и продажам ссуд, удалось снизить риски на $0,9 млрд. Одновременно Citi увеличила риски на $1,8 млрд из-за дивидендов, полученных группой в качестве депозитария.

За 12 месяцев капитализация Citigroup упала на 27,6%, до $94,3 млрд.