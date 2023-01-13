BlackRock сократила чистую прибыль на 22% в IV квартале, выручка снизилась на 15%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock Inc., крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую и скорректированную прибыль, а также выручку в четвертом квартале 2022 года из-за падения мировых финансовых рынков в прошлом году.

Как сообщается в пресс-релизе BlackRock, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,36 млрд, или $8,64 в расчете на акцию, по сравнению с $1,64 млрд, или $10,63 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов понизилась на 16%, до $8,93 на акцию. Однако показатель превзошел прогноз опрошенных FactSet аналитиков, составлявший $8,13 на акцию.

Квартальная выручка BlackRock уменьшилась на 15%, до $4,3 млрд, опередив средний прогноз рынка в $4,25 млрд.

Чистый приток средств инвесторов в прошедшем квартале составил $113,7 млрд по сравнению с $211,7 млрд годом ранее.

Объем активов под управлением BlackRock Inc. за год снизился на 14% и составил $8,6 трлн на 31 декабря. Однако за квартал вырос - тремя месяцами ранее он составлял $7,96 трлн.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль BlackRock понизилась на 12%, до $5,18 млрд, выручка - сократилась до $17,87 млрд с $19,34 млрд годом ранее.

Акции BlackRock снижаются в цене на 1,7% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние три месяца капитализация компании подскочила на треть, до $113,5 млрд.