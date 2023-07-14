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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Одна из крупнейших инвесткомпаний мира BlackRock увеличила чистую прибыль во II кв. на 27%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - BlackRock Inc., одна из крупнейших инвестиционных компаний мира, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 27%, однако ее выручка снизилась на 1%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $1,37 млрд по сравнению с $1,08 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $9,06 с $7,06 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $9,28 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит в $8,52 на акцию.

Квартальная выручка BlackRock уменьшилась до $4,46 млрд с $4,53 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $4,47 млрд.

Объем активов под управлением BlackRock Inc. увеличился на 11%, до $9,43 трлн.

Чистый приток средств инвесторов в фонды BlackRock в апреле-июне составил $80,162 млрд против $89,573 млрд годом ранее, оказавшись существенно хуже среднего прогноза рынка ($109 млрд).

Акции BlackRock теряют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 4,4%.

BlackRock
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