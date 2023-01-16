Аналитики назвали открытие экономики Китая ключевым фактором для emerging markets

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Открытие экономики Китая после отмены антиковидных ограничений станет самой важной темой для стран с развивающейся экономикой (emerging markets), сообщает Bloomberg, ссылаясь на мнения аналитиков.

Для акций это станет стимулом к росту, поскольку на фоне экономического восстановления будет повышаться потребительский спрос, что улучшит денежные потоки компаний и оживит объемы торговли, полагают эксперты.

"История с открытием Китая станет ключевым фактором для настроений на развивающихся рынках, распространяя положительный эффект на региональные экономики и глобальных поставщиков сырья, - полагает валютный аналитик NatWest Markets в Сингапуре Галвин Чиа. - Китай на подъеме, в то время как США и еврозона на пути вниз, что, безусловно, является источником оптимизма, поскольку это частично компенсирует замедление спроса".

Ослабление политики "нулевой терпимости" к COVID-19 и предпринимаемые властями Китая стимулирующие меры способствовали тому, что гонконгский фондовый индекс Hang Seng продемонстрировал наилучшее начало года с 2006 года, юань достиг максимума за полгода, а облигации завершают "в плюсе" третий месяц подряд. По прогнозам аналитиков, в 2023 году ВВП Китая может увеличиться на 4,8%, в то время как рост экономики США оценивается всего в 0,4%, а Европейского союза - 0,1%.

Акции и валюты развивающихся стран продемонстрировали самое сильное начало года с 1990-х годов, а облигации - более чем за десятилетие, поскольку инвесторы, которые оставались в стороне во время борьбы с пандемией в Китае, возвращаются.

Аналитики GAMA Asset Management в прошлом месяце сменили свое мнение и стали "быками" в отношении emerging markets. Эксперты Fidelity International, которые негативно оценивали данный сектор основную часть прошлого года, теперь дают рекомендацию "выше рынка", отдавая предпочтение Китаю и странам Латинской Америки.

"Тайвань, Южная Корея и Малайзия получат большую выгоду от увеличения китайского спроса на товары, в то время как Чили, Бразилия, Индонезия и ЮАР - от экспорта сырья в Китай, - отмечает Раджив Де Мелло из GAMA. - Открытие границ принесет пользу в первую очередь ближайшим направлениям для китайских туристов, таким как Таиланд".

Открытие экономики Китая и ускорение темпов роста ВВП страны "не смогут предотвратить глобальный спад, но реально ослабят его влияние, что позитивно для настроений на развивающихся рынках", считает ведущий портфельный управляющий JPMorgan Asset Management в Азии Хулио Каллегари.