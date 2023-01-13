В Китае совершен первый с 2019 года коммерческий полет Boeing 737 Max

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Китае после почти четырех лет перерыва возобновилась коммерческая эксплуатация самолетов Boeing 737 Max, сообщает Bloomberg.

Boeing 737-8 Max авиакомпании China Southern Airlines 13 января совершил первый с марта 2019 года перелет - из Гуанчжоу в Чжэнчжоу. По данным FlightRadar24, полет продолжался около 2,5 часов.

China Southern Airlines получила этот лайнер от Boeing Co. в 2017 году.

Другие китайские авиаперевозчики пока не вернулись к использованию этих самолетов.

Китай стал первой страной, приостановившей эксплуатацию лайнеров 737 MAX в марте 2019 года после двух авиакатастроф за полгода.

29 октября 2018 года вскоре после взлета упал Boeing 737 Max индонезийской Lion Air, 10 марта 2019 года при схожих обстоятельствах разбился такой же самолет Ethiopian Airlines. В двух крушениях погибли 336 человек.

Позднее эксперты пришли к выводу, что в крушениях виновна впервые внедренная Boeing система предотвращения сваливания (MCAS): она автоматически направляет нос самолета вниз даже при выключенном автопилоте, если нос судна задирается слишком высоко.

С конца 2020 года эксплуатация самолетов 737 MAX возобновилась более чем в 190 странах, включая США, Австралию, Канаду и 31 европейское государство.

В ноябре 2020 года Управление гражданской авиации Китая (CAAC) сообщило авиакомпаниям страны, что оно удовлетворено изменениями в конструкции, которые компания Boeing предложила для самолетов 737 MAX, и считает, что в итоге полеты станут безопасными.