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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Рост ВВП Китая в 2022 году составил 3%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в 2022 году ВВП Китая вырос на 3%, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР во вторник.

"ВВП Китая в 2022 году, согласно предварительным данным, увеличился на 3% в годовом исчислении и составил 121,021 трлн юаней ($17,9 трлн)", - говорится в сообщении ГСУ.

Это ниже ожидавшихся 5,5%, отмечают наблюдатели.

По данным ведомства, в прошлом году численность населения страны снизилась на 850 тысяч человек и составила 1 млрд 411 млн против 1 млрд 412 млн в 2021 году.

При этом в городах страны на настоящий момент проживает более 65% населения - 920,7 млн, в сельской местности - 491 млн.

Китай
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