Сменился гендиректор каршеринг-сервиса "Ситидрайв"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Гендиректором ООО "Новые транспортные системы" (НТС, оператор каршеринга "Ситидрайв") назначен Эдуард Мингажев, следует из данных ЕГРЮЛ. Изменение произошло 13 января 2023 года.

В пресс-службе "Ситидрайва" сообщили "Интерфаксу", что Мингажев раньше был исполнительным директором компании.

Прежний гендиректор Алексей Сергеев останется в "Ситидрайве" и будет заниматься стратегическим развитием сервиса.

ООО "Новые транспортные системы" зарегистрировано в 2015 году. Сервис входит в "О2О Холдинг". В конце 2022 года "Ситидрайв" нарастил парк автомобилей более чем на 500 - до 11 тысяч. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка НТС в 2021 году составила 3,1 млрд рублей, чистый убыток - 1,2 млрд рублей.