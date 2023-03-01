Сервис каршеринга "Ситидрайв" запустил продажи автомобилей из собственного парка

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Оператор каршеринга "Ситидрайв" запускает продажи автомобилей из собственного парка, говорится в сообщении компании.

Она организовала шоурум в Москве, а также запустила сайт, где будут представлены реализуемые машины. На продажу выставлены авто от 1 года и старше.

Отмечается, что все транспортные средства проходят специальную подготовку, в том числе - техобслуживание в собственном СТО компании.

Как ранее сообщал "Интерфакс", "Ситидрайв" 16 февраля зарегистрировал дочернюю компанию ООО "СД СТО". В пресс-службе поясняли, что ООО создано для собственных станций техобслуживания сервиса.

"Ситидрайв" - сервис краткосрочной аренды автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. После разделения СП VK и Сбера компания осталась у последнего.

Оборот (GMV) "Ситидрайва" в 2022 году вырос в 2,4 раза - почти до 8 млрд рублей. Количество поездок увеличилось в 2,2 раза. Парк "Ситидрайва" насчитывает более 11 тыс. автомобилей.