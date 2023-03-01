Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Сервис каршеринга "Ситидрайв" запустил продажи автомобилей из собственного парка

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Оператор каршеринга "Ситидрайв" запускает продажи автомобилей из собственного парка, говорится в сообщении компании.

Она организовала шоурум в Москве, а также запустила сайт, где будут представлены реализуемые машины. На продажу выставлены авто от 1 года и старше.

Отмечается, что все транспортные средства проходят специальную подготовку, в том числе - техобслуживание в собственном СТО компании.

Как ранее сообщал "Интерфакс", "Ситидрайв" 16 февраля зарегистрировал дочернюю компанию ООО "СД СТО". В пресс-службе поясняли, что ООО создано для собственных станций техобслуживания сервиса.

"Ситидрайв" - сервис краткосрочной аренды автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. После разделения СП VK и Сбера компания осталась у последнего.

Оборот (GMV) "Ситидрайва" в 2022 году вырос в 2,4 раза - почти до 8 млрд рублей. Количество поездок увеличилось в 2,2 раза. Парк "Ситидрайва" насчитывает более 11 тыс. автомобилей.

Ситидрайв
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

VK может сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на САР под Калининградом

Банк России отметил снижение выдачи ипотеки в январе на 14%

Банк России отметил снижение выдачи ипотеки в январе на 14%

Власти России допускают отмену капитальных ограничений для новых инвестиций

Власти России допускают отмену капитальных ограничений для новых инвестиций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });