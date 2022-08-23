Второй развод Сбера расставит новости и доставку по полочкам. Обобщение

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - VK и Сбербанк подписали обязывающее соглашение, по которому интернет-компания выходит из СП "О2О Холдинг" в сфере транспорта и фудтеха.

Интернет-компания в результате сделки получит 100% Delivery Club.

Впрочем, VK после выхода из СП ожидает еще одна сделка: сервис доставки впоследствии будет передан "Яндексу", а VK взамен получит такие медийные активы конкурента, как "Яндекс Новости" и "Яндекс Дзен". Во вторник компании также объявили о подписании обязывающих документов об обмене активов.

Обмен между интернет-компаниями будет безденежным, пояснили "Интерфаксу" в "Яндексе". Эта часть сделки будет совершена после раздела активов СП VK и Сбербанка.

Обе сделки планируется закрыть до конца 2022 года - после получения одобрений со стороны ФАС. Регулятор еще не получал ходатайства компаний, сообщил "Интерфаксу" представитель ФАС.

Все совместные предприятия похожи друг на друга

Сбербанк не первый раз делит активы в совместных предприятиях с российскими интернет-компаниями. Первая попытка построить равноценные партнерские отношения состоялась при создании СП "Яндекса" и Сбербанка в начале 2018 года (у партнеров было и другое СП - "Яндекс.Деньги", однако контролирующим акционером в нем был Сбербанк). Акционеры СП планировали создать российский аналог Amazon, который бы работал как маркетплейс, занимался трансграничной торговлей и сравнением стоимости товаров на разных площадках.

Новости о разладе в отношениях начали появляться уже в скором времени после закрытия сделки. Стороны опровергали их до последнего, однако в середине 2020 года компании объявили о договоренностях по разделению активов: "Яндекс.Маркет" отошел "Яндексу", а "Яндекс.Деньги" - Сбербанку.

В СП с другой российской интернет-компанией Сбербанк вошел еще будучи в "отношениях" с "Яндексом": создание партнерства в сфере еды и транспорта совместно с VK (тогда - Mail.ru Group) было анонсировано в июле 2019 года, сделка была закрыта в конце того же года. Партнеры получили по 45% СП, в изначальной конфигурации новая компания развивала Delivery Club, "Ситимобил" и другие сервисы.

Как и в случае с "Яндексом", сообщения о возможном разводе Сбербанка и VK появились уже через несколько месяцев после полноценного запуска СП. Разлад партнеры регулярно отрицали, в том числе и когда Сбербанк в конце прошлого года обратно продал Газпромбанку косвенную долю в компании, которая была приобретена в период закрытия сделки по созданию СП.

Несмотря на слухи, после выхода из состава акционеров Сбербанк и VK продолжали регулярно инвестировать в СП.

При высоком уровне инвестиций СП демонстрировало убытки. Так, по итогам 2021 года убыток составил 14,1 млрд рублей, в I полугодии 2022 года - 13,1 млрд рублей, пишут аналитики Газпромбанка.

Официально о разделе активов было объявлено во вторник, 23 августа. VK заявила, что компания выйдет из СП и получит 100% Delivery Club. О судьбе других проектов в сообщении интернет-компании не уточняется.

"VK и Сбер остаются стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях", - говорится в сообщении интернет-компании.

Сбер не публиковал отдельного заявления о разводе с VK, ограничившись лишь подтверждением этого факта. "Подтверждаем факт подписания обязывающих документов. Сбер и VK рассматривают различные варианты дальнейшего развития совместных проектов", - заявили в пресс-службе банка в ответ на вопросы о деталях соглашения и перспективах разделенных активов.

На текущий момент в периметр СП, помимо Delivery Club, входят такие проекты как Foodplex, "Кухня на районе", "Ситидрайв", "Самокат". Весной 2022 года СП VK и Сбербанка продало УК People&People (в портфель входят "ГрузовичкоФ", "ТаксовичкоФ" и др. компании) активы такси-сервиса "Ситимобил".

Зеленый в палитре "Яндекса"

Сервис Delivery Club, запущенный в 2009 году, стал частью портфеля активов Mail.ru Group в 2016 году. Интернет-компания купила его за $100 млн у foodpanda. Уже в конце 2019 года Delivery Club стал частью СП VK и Сбербанка.

В настоящее время Delivery Club охватывает более 300 городов присутствия. К сервису подключено более 50 тыс. ресторанов и более 10 тыс. партнеров в направлении товаров повседневного спроса (FMCG-сети, сети косметических и зоотоваров, аптеки).

На конец 2021 года количество активных пользователей Delivery Club составило 5,6 млн. Выручка за прошлый год составила 13,7 млрд рублей, по итогам I квартала 2022 года - 4,8 млрд рублей.

"Яндекс", в свою очередь, развивает сегмент доставки еды из ресторанов с конца 2017 года - тогда через "Яндекс Такси" компания приобрела 100% сервиса Foodfox. В настоящее время этот сервис полностью принадлежит "Яндексу", ранее он входил в состав СП "Яндекса" и Uber.

В 2021 году фудтех-направление (включает сервис доставки продуктов из магазинов и заказов из ресторанов "Яндекс Еда" и сервис доставки продуктов "Яндекс Лавка") принесло "Яндексу" 37,65 млрд рублей выручки, GMV сегмента составил в прошлом году 80,1 млрд рублей.

Количество городов покрытия "Яндекс Еды" превышает 300, к сервису подключено 40 тыс. ресторанов. По итогам I квартала 2022 года "Яндекс Еда" совершила 30 млн заказов.

"Яндекс" сможет получить Delivery Club уже после того, как VK и Сбербанк разделят активы своего СП. Компания отмечает, что после приобретения Delivery Club, его бренд, приложение и сайт будут сохранены и продолжат работу в прежнем режиме.

При этом Delivery Club и "Яндекс Еда" перейдут на единую технологическую платформу, что позволит увеличить плотность заказов (их число на квадратный километр), количество доставок в пределах района, а также расширить выбор доступных ресторанов и ускорить выполнение заказов. Курьеры из Delivery Club смогут брать заказы, оформленные через "Яндекс Еду" и наоборот, говорится в блоге "Яндекса".

Аналитики "Велес Капитала" предполагают, что EBITDA Delivery Club до сих пор была отрицательной. "После закрытия сделки "Яндекс" сможет улучшить рентабельность бизнеса и вывести его в плюс, как это уже было с "Яндекс Едой", - отмечается в их обзоре.

В то же время аналитики INFOLine указывают, что с приобретением Delivery Club фудтех-направление "Яндекса" может занять третье место на российском рынке e-grocery.

По оценке BusinessStat, в 2021 году совокупная доля "Яндекс Еда", "Яндекс Лавка" и "Яндекс Маркет" на рынке доставки готовых блюд и продуктов составила 85,7 млрд рублей или 14%, доля Delivery Club - 63,3 млрд рублей или 10,3%. При этом, по оценкам исследовательской компании, общий объем РФ рынка доставки готовых блюд и продуктов в 2021 году - 613,3 млрд рублей.

Судьба новостей

"Яндекс" объявил о возможности продажи сервисов "Яндекс Новости" и "Яндекс Дзен" в марте 2022 года. Это объяснялось намерением компании сосредоточиться на развитии других своих сервисов, в том числе на направлении беспилотников, поиска и рекламы, такси, e-commerce и других.

Тогда компания не подтверждала сообщения СМИ о том, что VK является потенциальным покупателем сервисов. Официально о договоренностях VK и "Яндекса" было объявлено в апреле. Однако параметры сделки не раскрывались, однако уже тогда указывалось, что сделка должна быть одобрена ФАС.

Помимо деталей сделки, пользователей и экспертов интересовал вопрос о том, как "Яндекс" технически сможет передать агрегатор новостей, которые долгие годы был "вшит" на главной странице "Яндекса.

В результате компания после закрытия сделки откажется от основной страницы yandex.ru, на которой размещаются "Новости" и посты пользователей "Дзена".

Страница будет переименована в dzen.ru и перейдет под управление VK, наряду с правами на технологии и товарными знаками. VK зарегистрировала этот домен еще 5 июля, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"Яндекс", в свою очередь, будет развивать другую свою страницу - ya.ru, а ее ядром станет поисковая строка.

"После закрытия сделки по продаже медийных активов - Дзена и Новостей - ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID", - говорится в сообщении "Яндекса".

Сделка по обмену активов была одобрена советом директоров интернет-компании. Из сообщения следует, что выход из медиа-активов соответствует интересам всех сторон, в том числе и держателей класса A "Яндекса".

"Яндекс Дзен", созданный в 2015 году, работает как персональная лента развлекательного и новостного контента, которая формируется исходя из интересов пользователей.

Агрегатор "Яндекс Новости" был запущен в 2000 году. В периоды обострения политической ситуации сервис неоднократно подвергался критике за создание некорректной, по мнению части пользователей, односторонней новостной картины дня. "Яндекс" традиционно отвечал на эту критику утверждением, что за формирование информационной повестки отвечают алгоритмы, и политически мотивированного вмешательства в их работу не происходит.