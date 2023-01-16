РЖД в январе ограничили отгрузку в адрес ряда станций в России и за рубежом

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в январе ввело ограничения на отгрузку в адрес ряда станций, сообщается в материалах компании.

С 15 января ограничена отгрузка в адрес станций: Новотроицк Южно-Уральской железной дороги (по 19 января); Новосибирск-Западный Западно-Сибирской ж/д (по 24 января); Хабаровск-1 Дальневосточной ж/д (по 24 января); Минеральные Воды Северо-Кавказской ж/д (по 24 января); Сокулка, Польша (по 23 января); а также в Абхазию, через стыковой пункт Веселое-экспорт - Гантиади (по 24 января).

С 14 по 18 января действуют ограничения для станций: Рыбники и Рыбники-экспорт Дальневосточной ж/д; Новороссийск и Новороссийск-экспорт Северо-Кавказской ж/д (для "Новороссийского мазутного терминала"); а также для Крымской ж/д, через паромную переправу Кавказ - Крым (Керчь); с 14 по 20 января для станций - Палагиада Северо-Кавказской ж/д и Ваенга Октябрьской ж/д; а с 14 по 23 января в адрес станций: Мыс Чуркин и Мыс Чуркин-экспорт Дальневосточной ж/д; Темрюк, Темрюк-экспорт (для ООО "Мактрен Нафта"), Новороссийск, Абинская, Юровский, Туапсе-Сортировочная, Туапсе-Сортировочная-экспорт, Варениковская Северо-Кавказской ж/д и Комсомольск-Мурманский Октябрьской ж/д.

С 17 января вводятся ограничения на отгрузку в адрес станции Шубарколь в Казахстане, через Карталы-экспорт (по 21 января) и для станций Лужская и Лужская-экспорт Октябрьской ж/д (по 14 февраля).

"В связи с необеспечением своевременной выгрузки вагонов некоторыми грузополучателями РЖД вводятся регулировочные меры, чтобы не допустить большого скопления подвижного состава на инфраструктуре общего пользования", - объяснили "Интерфаксу" в РЖД.