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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

РЖД ограничили отгрузку в Латвию, Китай, Казахстан и обновили список станций по РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" обновило список станций с ограничениями на отгрузку в июне, следует из материалов компании.

Так, до 15 июня действуют ограничения в Китай через погранпереход Забайкальск-Маньчжурия, а до 20 июня - через погранпереход Наушки-Сухэ-Батор.

До 16 июня ограничена отгрузка в Казахстан через стыковой пункт Канисай-экспорт, а до 18 июня - через стыковой пункт Локоть-экспорт.

Кроме того, с 11 июня и до отмены действуют ограничения в Латвию через погранпереход Посинь и Скангали.

Вместе с тем, до 15 июня действуют ограничения на отгрузку в адрес станций Куйбас Южно-Уральской ж/д и Гайдамак Дальневосточной ж/д; до 16 июня - в адрес станции Лужская-экспорт Октябрьской ж/д; до 17 июня - в адрес Полевской Свердловской ж/д; до 19 июня - в адрес станции Полтавская Северо-Кавказской ж/д; до 20 июня - в адрес станции Икабья Восточно-Сибирской ж/д; до 11 июля - в адрес станции Рыбники Дальневосточной ж/д.

"В связи с необеспечением своевременного приёма поездов через отдельные погранпереходы и выгрузки вагонов некоторыми грузополучателями РЖД введены регулировочные меры, чтобы не допустить большого скопления вагонов на инфраструктуре общего пользования. Речь идёт именно о точечных ограничениях, они касаются отдельных грузов, грузоотправителей и грузополучателей", - пояснили "Интерфаксу" в РЖД.

РЖД Латвия Китай Казахстан
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