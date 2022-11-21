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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

РЖД с декабря введут ограничения на отгрузку для финского ж/д перевозчика VR Group

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с 1 декабря 2022 года вводит ограничения в адрес Финляндии на отгрузку для финского ж/д перевозчика VR Group Ltd.

По данным материалов РЖД, ограничения будут действовать до отмены.

В апреле VR Group сообщила, что до конца года полностью свернет грузовой трафик с РФ. С 28 марта VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro.

По состоянию на конец сентября VR Group прекратила 65% железнодорожных грузоперевозок с Россией, сообщалось ранее в ее отчете.

РЖД VR Group Финляндия
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