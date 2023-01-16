Комитет Думы одобрил законопроект о льготе по НДПИ для "Русской платины"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который с 1 января 2026 года вводит на 12 лет (с возможностью продления еще на 8 лет) нулевой НДПИ при добыче палладия для проекта "Русской платины" в Красноярском крае.

Нулевой НДПИ будет установлен, если компания вложит в добычу не менее 89 млрд рублей с 2023 по 2030 год.

Законопроект № 265873-8 был внесен в палату в конце декабря правительством. Он будет рассмотрен в первом чтении 18 января.

"Предложенный законопроектом комплекс мер поддержки цветной металлургии направлен на сглаживание негативного эффекта от введения недружественными странами санкционных ограничений в данной отрасли и на повышение экспортного потенциала российской цветной металлургии. Его реализация позволит создать новый горнорудный кластер в российской Арктике, новые рабочие места и будет стимулировать выпуск отечественного оборудования, что отвечает интересам государства", - говорится в заключении комитета.

Законопроект предусматривает, что коэффициент Кмкр (используется при расчете НДПИ для многокомпонентной комплексной руды с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы) будет равным нулю с 1 января 2026 года до 1 января 2038 года для проектов, которые соответствуют ряду требований.

Участки недр должны быть расположены полностью или частично на территории Красноярского края, лицензия на пользование ими выдана до 1 января 2014 года, степень выработанности запасов на 1 января 2022 года - менее 1%, в добываемой руде содержание металлов платиновой группы составляет не менее 1 гр и не более 4 гр на тонну руды.

Налогоплательщик - пользователь недр не является резидентом преференциальных режимов ОЭЗ, ТОСЭР, РИП, СПИК, но является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений. При этом налогоплательщик до 31 декабря 2023 г. должен будет заключить инвестиционное соглашение с Минфином и Минприроды о добыче металлов платиновой группы.

Под требования, указанные в законопроекте, попадает компания "Русская платина" и ее проект по разработке Черногорского месторождения в Норильске.

Соглашение о добыче палладия должно содержать следующие условия: объем капитальных вложений с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года включительно не менее 89 млрд рублей без НДС. Инвестиции должны направляться на создание, приобретение, сооружение, изготовление объектов основных средств, в том числе объектов дорожной, транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктур.

Срок действия соглашения о добыче палладия устанавливается с 1 января 2023 года по 31 декабря 2037 года включительно, при этом срок может быть продлен до 31 декабря 2045 года.

НДПИ будет нулевым до 1 января 2038 года, при этом срок может быть продлен на восемь лет в случае, если средняя мировая цена "корзины" металлов платиновой группы за период 2026-2038 годов оказалась ниже $2 тысяч за тройскую унцию, то есть при неблагоприятной ценовой конъюнктуре.

Разработку Черногорского месторождения платиноидов в Красноярском крае ведет ООО "Черногорская ГРК" Мусы Бажаева. В феврале 2022 года ВТБ и ВЭБ.РФ подписали договор о синдицированном кредите на сумму до 180 млрд рублей для строительства первой очереди Черногорского ГОКа.