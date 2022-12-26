В Госдуму внесен законопроект о льготе по НДПИ для "Русской платины"

Компания ее получит, если инвестирует не менее 89 млрд рублей до 2030 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который с 1 января 2026 года сроком на 12 лет (с возможностью продления еще на 8 лет) устанавливает нулевой НДПИ при добыче палладия для проекта "Русской платины" в Красноярском крае, если компания инвестирует не менее 89 млрд рублей с 2023 по 2030 год.

Документ №265873-8 опубликован в электронной базе данных парламента.

В нем говорится, что коэффициент Кмкр (используется при расчете НДПИ для многокомпонентной комплексной руды с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы) будет равным нулю с 1 января 2026 года до 1 января 2038 года для проектов, которые соответствуют ряду требований.

Участки недр должны быть расположены полностью или частично на территории Красноярского края, лицензия на пользование ими выдана до 1 января 2014 года, степень выработанности запасов на 1 января 2022 года - менее 1%, в добываемой руде содержание металлов платиновой группы составляет не менее 1 гр. и не более 4 гр. на тонну руды. Налогоплательщик - пользователь недр не является резидентом преференциальных режимов ОЭЗ, ТОСЭР, РИП, СПИК, но является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений. При этом налогоплательщик до 31 декабря 2023 года должен будет заключить инвестиционное соглашение с Минфином и Минприроды о добыче металлов платиновой группы.

Под требования, указанные в законопроекте, попадает компания "Русская платина" и ее проект по разработке Черногорского месторождения в Норильске.

Соглашение о добыче палладия должно содержать следующие условия: объем капитальных вложений с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года включительно не менее 89 млрд рублей без НДС. Инвестиции должны направляться на создание, приобретение, сооружение, изготовление объектов основных средств, в том числе объектов дорожной, транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктур.

Срок действия соглашения о добыче палладия устанавливается с 1 января 2023 года по 31 декабря 2037 года включительно и может быть продлен до 31 декабря 2045 года.

Как сообщалось, НДПИ будет нулевым до 1 января 2038 года, при этом срок может быть продлен на восемь лет в случае, если средняя мировая цена "корзины" металлов платиновой группы за период 2026-2038 годов оказалась ниже $2 тысяч за тройскую унцию, то есть при неблагоприятной ценовой конъюнктуре.

Разработку Черногорского месторождения платиноидов в Красноярском крае ведет ООО "Черногорская ГРК" Мусы Бажаева. В феврале текущего года ВТБ и "ВЭБ.РФ" подписали договор о синдицированном кредите на сумму до 180 млрд руб. для строительства первой очереди Черногорского ГОКа. Общий бюджет проекта составляет около 240 млрд руб.

Ввод Черногорского ГОКа в эксплуатацию намечен на 2024 год. Реализация этого проекта станет первым этапом создания второго по величине производителя палладия и платины в России, объясняла компания. На втором этапе запланировано строительство обогатительного комплекса на месторождении "Норильск -1", лицензия на южную часть которого принадлежит "Русской платине", а северную часть разрабатывает "Норильский никель".

"Русская платина" планировала внести Черногорское и южную часть месторождения "Норильск-1" в СП с "Норникелем" "Арктик Палладий". Объем инвестиций в проект оценивался в $15 млрд, годовое производство - 120 тонн платиноидов. Первым планировалось вводить именно Черногорское, позднее строить рудник на Масловском месторождении "Норникеля" и затем на "Норильске-1", увеличив добычу руды до 21 млн тонн в 30-е годы.

В 2021 году стороны отказались от создания паритетного СП из-за позиции "Русала", второго по величине акционера "Норникеля" после "Интерроса" Владимира Потанина. "Русал" счел вклад "Норникеля" в СП непропорциональным его доле. Позже "Русал" заявил о возможности вернуться к проекту, но, по данным "Норникеля", в настоящее время сделка в прежней конфигурации уже нереализуема.

Отказавшись от СП, "Норникель" и "Русская платина" вскоре подписали соглашение об операционном партнерстве. В частности, "Норникель" обязался предоставить "Русской платине" на рыночных условиях доступ к инфраструктуре компании в Норильском промрайоне. Стороны также договорились, что "Норникель" возьмет на себя реализацию продукции, произведенной на Черногорском месторождении.

Лицензию на Черногорское месторождение "Русская платина" получила в 2011 году. Финансирование проекта уже было предметом нескольких соглашений с Газпромбанком, ВЭБом и ВТБ, но средства по разным причинам не выделялись, и разработка проекта пока не начата.

Принятые к отработке запасы Черногорского месторождения составляют 131 млн тонн руды с содержанием палладия, платины, родия и золота. Проектная производственная мощность первой очереди Черногорского ГОКа - 7 млн т руды в год, его конечная продукция - медный и никелевый концентрат с высоким содержанием палладия и платины.