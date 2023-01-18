Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Законопроект о льготе по НДПИ для "Русской платины" принят в I чтении

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который с 1 января 2026 года введет на 12 лет (с возможностью продления еще на 8 лет) нулевой НДПИ при добыче палладия для проекта "Русской платины" в Красноярском крае при условии инвестиций со стороны компании не менее 89 млрд рублей с 2023 по 2030 год.

Правительственный законопроект № 265873-8 был внесен в палату в декабре.

Он предусматривает, что коэффициент Кмкр (используется при расчете НДПИ для многокомпонентной комплексной руды с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы) будет равным нулю с 1 января 2026 года до 1 января 2038 года для проектов, которые соответствуют ряду требований.

Участки недр должны быть расположены полностью или частично на территории Красноярского края, лицензия на пользование ими выдана до 1 января 2014 года, степень выработанности запасов на 1 января 2022 глжа - менее 1%, в добываемой руде содержание металлов платиновой группы составляет не менее 1 гр. и не более 4 гр. на тонну руды.

Налогоплательщик - пользователь недр не должен быть резидентом преференциальных режимов ОЭЗ, ТОСЭР, РИП, СПИК, но должен являться стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений. При этом налогоплательщик до 31 декабря 2023 года должен будет заключить инвестиционное соглашение с Минфином и Минприроды о добыче металлов платиновой группы.

Под требования, указанные в законопроекте, подпадает компания "Русская платина" и ее проект по разработке Черногорского месторождения в Норильске.

Соглашение о добыче палладия должно содержать следующие условия: объем капитальных вложений с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года включительно не менее 89 млрд рублей без НДС. Инвестиции должны направляться на создание, приобретение, сооружение, изготовление объектов основных средств, в том числе объектов дорожной, транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктур.

Срок действия соглашения о добыче палладия устанавливается с 1 января 2023 года по 31 декабря 2037 года включительно, при этом срок может быть продлен до 31 декабря 2045 года.

НДПИ будет нулевым до 1 января 2038 года, при этом срок может быть продлен на восемь лет в том случае, если средняя мировая цена "корзины" металлов платиновой группы за период 2026-2038 годов оказалась ниже $2 тыс. за тройскую унцию, то есть при неблагоприятной ценовой конъюнктуре.

Разработку Черногорского месторождения платиноидов в Красноярском крае ведет ООО "Черногорская ГРК" Мусы Бажаева. В феврале 2022 года ВТБ и "ВЭБ.РФ" подписали договор о синдицированном кредите на сумму до 180 млрд рублей для строительства первой очереди Черногорского ГОКа. Общий бюджет проекта составляет около 240 млрд рублей.

Ввод Черногорского ГОКа в эксплуатацию намечен на 2024 г. Реализация этого проекта станет первым этапом создания второго по величине производителя палладия и платины в России, объясняла компания. На втором этапе запланировано строительство обогатительного комплекса на месторождении "Норильск -1", лицензия на южную часть которого принадлежит "Русской платине", а северную часть разрабатывает "Норильский никель".

"Русская платина" планировала внести Черногорское и южную часть месторождения "Норильск-1" в СП с "Норникелем" "Арктик Палладий". Объем инвестиций в проект оценивался в $15 млрд, годовое производство - 120 тонн платиноидов. Первым планировалось вводить именно Черногорское, позднее строить рудник на Масловском месторождении "Норникеля" и затем на "Норильске-1", увеличив добычу руды до 21 млн тонн в 30-е годы. В 2021 г. стороны отказались от создания паритетного СП из-за позиции "Русала", второго по величине акционера "Норникеля" после "Интерроса" Владимира Потанина. "Русал" счел вклад "Норникеля" в СП непропорциональным его доле. Позже "Русал" заявил о возможности вернуться к проекту, но, по данным "Норникеля", в настоящее время сделка в прежней конфигурации уже нереализуема.

Отказавшись от СП, "Норникель" и "Русская платина" вскоре подписали соглашение об операционном партнерстве. В частности, "Норникель" обязался предоставить "Русской платине" на рыночных условиях доступ к инфраструктуре компании в Норильском промрайоне. Стороны также договорились, что "Норникель" возьмет на себя реализацию продукции, произведенной на Черногорском месторождении.

Лицензию на Черногорское месторождение "Русская платина" получила в 2011 году. Финансирование проекта уже было предметом нескольких соглашений с Газпромбанком, ВЭБ и ВТБ, но средства по разным причинам не выделялись, и разработка проекта пока не начата.

Принятые к отработке запасы Черногорского месторождения составляют 131 млн тонн руды с содержанием палладия, платины, родия и золота. Проектная производственная мощность первой очереди Черногорского ГОКа - 7 млн т руды в год, его конечная продукция - медный и никелевый концентрат с высоким содержанием палладия и платины.

Русская платина Госдума Красноярский край Черногорское месторождение Муса Бажаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам
Военная операция на Украине

Путин назвал целью СВО прекращение боевых действий, которые идут в Донбассе с 2014 года

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

Минфин не получал заявок на продажу крупных "дочек" иностранных банков

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Путин на Невском пятачке почтил память защитников Ленинграда

Отбор газа из ПХГ Европы удвоился на фоне похолодания

Отбор газа из ПХГ Европы удвоился на фоне похолодания

Восстановлена работа Керченской паромной переправы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });