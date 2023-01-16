Bosch сменила главу представительства в РФ и СНГ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Представительство германской Bosch в России и странах СНГ (ООО "Роберт Бош") возглавил директор по маркетингу, продажам и операциям компании Андрей Кривошеев.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, в середине декабря он сменил на должности Штеффена Хоффманна, который возглавлял ООО "Роберт Бош" с начала 2021 г.

Кривошеев окончил Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и до 2004 г. работал в международных проектах по развитию инновационных технологии в РФ, Китае, США и Германии. В структуре Bosch в СНГ топ-менеджер с 2004 г. курировал направление электроинструментов. С 2018 г. был назначен директором по маркетингу, продажам и операциям представительства Bosch в регионе.

По состоянию на начало прошлого года оно объединяло подразделения в России, Украине, Белоруссии, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе.

Хоффманн в начале февраля 2022 г. сообщал в интервью "Интерфаксу", что выручка компании в регионе за 2021 г. выросла на 19%, до 1,6 млрд евро.

После начала военной операции на Украине российское представительство Bosch заявило об обязательствах в части соблюдения введенных в отношении РФ санкционных ограничений ЕС. В начале марта 2022 г. компания сообщила, что оценивает динамику событий и изучает их влияние на свой бизнес. К середине марта в Bosch заявили о приостановке производства и поставок бытовой техники для российского рынка.