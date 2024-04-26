Российские "дочки" Ariston и Bosch переданы в управление структуре "Газпрома"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские дочерние компании Ariston и Bosch переданы во временное управление компании группы "Газпром" - АО "Газпром бытовые системы".

Соответствующий указ президента от 26.04.2024 № 294 опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о 100% в ООО "Аристон Термо Русь", принадлежащих Ariston Holding N.V., и ООО "БСХ Бытовые Приборы", которыми владеет BSH Hausgerate GmbH.

Германский концерн Bosch стал сворачивать деятельность в России в 2022 году.

"БСХ Бытовые Приборы" зарегистрировано в Петергофе. До 2022 года предприятие занималось "серийным производством холодильников и стиральных машин", а позднее - только "сбытом запасных частей, оптовой и розничной торговлей бытовой техникой, сервисным и гарантийным обслуживанием бытовых электрических приборов товарных знаков Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff, Zelmer". До остановки производства в компании было занято более 1 тысячи человек, в 2023 году среднесписочная численность персонала упала до 635 человек. Выручка ООО достигала своего максимума в 2021 году - 50 млрд рублей, в 2022 упала до 20 млрд рублей, а в 2023 - до 2 млрд рублей. В 2022 году в Bosch заявили о приостановке производства и поставок бытовой техники для российского рынка. СМИ сообщали, что на российский бизнес Bosch могут претендовать турецкий производитель бытовой техники Jacky's, а также китайский Hisense.

"Аристон Термо Русь" (до 2009 года "Мерлони Термосанитари Русь") создано в 2002 году в производственной зоне во Всеволожске . Бенефициарным владельцем является Паоло Мерлони. В российском ООО занято около 300 человек. Российская компания занимается "производством бытовых электрических приборов и реализацией приобретенных бытовых электрических и газовых приборов". В 2023 году выручка ООО составила 9,435 млрд рублей.

АО "Газпром бытовые системы" является дочерним обществом ПАО "Газпром". Производитель называет себя многолетним лидером в Российской Федерации по объемам производства бытовых газовых плит и комплектующих изделий для газовой аппаратуры. В 2023 году холдинг получил 6 млрд рублей выручки, в нем занято 1,15 человек.

"Газпром" в начале века провел консолидацию активов в области бытового газоаппаратостроения на базе компании "Газмаш". После упаковки активов "Газпром" намеревался продать его стратегическому инвестору. Холдинг долгое время числился в составе непрофильных активов и даже в 2008 году выставлялся на торги, но не дождался покупателя.

В июне 2023 года самарское производство Bosch, занимавшееся выпуском антиблокировочных систем (ABS) и систем динамической стабилизации (ESP) для автомобилей, перешло в госсобственность России после того как 100% в нем приобрел подведомственный Минпромторгу ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ). Завод ООО "Роберт Бош Самара" был переименован в ООО "НАМИ - Инновационные компоненты".