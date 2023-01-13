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Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые с 6 декабря

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу превысил рубеж 2200 пунктов впервые с 6 декабря 2022 года на фоне улучшения настроений на внешних фондовых площадках и выросшей нефти (Brent поднялась в район $85 за баррель).

К 13:52 по Москве индекс МосБиржи составил 2200,23 пункта (+0,65%), индекс РТС - 1029,13 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,3%.

В лидерах роста выступают акции Polymetal (+4,3%), АФК "Система" (+3,4%), ПАО "Полюс" (+2,4%), Сбербанка (+2% и +1,2% "префы"), "Северстали" (+1,3%), Московской биржи (+1,1%), ВТБ (+1,1%).

МосБиржа РТС
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