"ЭР-Телеком Холдинг" завершил редомициляцию

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - АО "ЭР-Телеком Холдинг", один из крупнейших российских операторов связи, завершило процесс корпоративной редомициляции в России.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, с 13 января 2023 года единственным акционером "ЭР-Телеком Холдинга" является международная компания акционерное общество (МКАО) "ЭР-Телеком Холдинг". Ранее владельцем являлась кипрская ER-Telecom Holding Limited.

"ЭР-Телеком" завершил процесс редомициляции (переноса в юрисдикцию РФ). Это является частью стратегии компании и в виду процедурных особенностей заняло более полутора лет. С декабря 2022 года АО "ЭР-Телеком Холдинг" на 100% российская компания, принадлежащая российскому инвестиционному холдингу с российскими акционерами", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "ЭР-Телеком Холдинга".

В конце декабря 2022 года сообщалось, что МКАО "ЭР-Телеком Холдинг" вошло в реестр участников специального административного района (САР) на территории острова Октябрьский (Калининградская область). Запись о внесении компании в реестр САР была сделана 29 декабря. Основным видом деятельности общества является холдинговая деятельность.

"ЭР-Телеком" предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений.