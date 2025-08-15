Поиск

Полугодовая чистая прибыль "ЭР-Телекома" по МСФО упала в 1,9 раза

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка группы "ЭР-Телеком" по МСФО в январе-июне 2025 года составила 51 млрд рублей, на 10% больше, чем годом ранее, сказано в консолидированной (неаудированной) финансовой отчетности АО "ЭР-Телеком Холдинг". Чистая прибыль составила лишь 119,4 млн рублей, это на 47,6% меньше, чем годом ранее.

Выручка по направлению B2B выросла на 14%, до 29 млрд рублей, B2C - на 5%, до 22 млрд рублей.

Валовая прибыль за отчетный период увеличилась на 12,5%, до 24 млрд рублей.

Операционная прибыль достигла 15,2 млрд рублей (рост в 1,4 раза). При этом чистая прибыль составила лишь 119,4 млн рублей, это на 47,6% меньше, чем годом ранее.

Показатель OIBDA вырос на 18%, до 24,2 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 47% (годом ранее - 44%).

Свободный денежный поток (FCF) вырос в 2,6 раза, показатель долговой нагрузки (чистый долг/OIBDA LTM) снизился на 0,3 процентного пункта и достиг уровня 3,1х.

Сообщается, что капвложения группы (CAPEX) в январе-июне равнялись 5,9 млрд рублей против 9,4 млрд рублей годом ранее (снижение на 38%), соотношение CAPEX/выручка было на уровне 11% против 20% в январе-июне прошлого года.

Согласно отчетности по РСБУ, выручка АО "ЭР-Телеком Холдинг" в первом полугодии составила 28,7 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания получила чистую прибыль в 460,7 млн рублей против чистого убытка в размере 680,2 млн рублей годом ранее.

"ЭР-Телеком" предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений.

