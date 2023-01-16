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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:07

"Интеррос" редомицилировал еще одну компанию в дальневосточный САР

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Холдинг Владимира Потанина "Интеррос" редомицилировал в специальный административный район (САР) на острове Русский еще одну кипрскую компанию. Вслед за Interros Capital Ltd (бывшая Bonico Holdings Co.) в дальневосточный САР перерегистрировалась Interros Ltd., следует из данных ЕГРЮЛ. Теперь это МКООО "Интеррос Инвест".

Единственный владелец компании - Потанин, гендиректор - Александр Годовиков. Он же возглавляет и первую компанию, "перевезенную" "Интерросом" в САР - "Интеррос Капитал".

В декабре, комментируя дебютную для "Интерроса" редомициляцию, Потанин говорил, что "многие преимущества, которые традиционно предоставляют офшоры, теперь реализованы и продолжают развиваться в специальных административных районах России, делая их крайне привлекательными для инвесторов".

До 2021 года Interros Ltd называлась Olderfrey Ltd. Эта компания владела, в частности, другой кипрской структурой - Whiteleave Holdings Ltd., которая представляла "Интеррос" в соглашении акционеров ГМК "Норильский никель" от 2012 года. По состоянию на 2021 год Interros Ltd принадлежало российское ООО "ХК "Интеррос" (участвует в текущей схеме владения пакетом "Интерроса" в "Норникеле").

Интеррос
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