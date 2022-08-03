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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Компания AliExpress выполнила все требования закона о "приземлении"

Компания AliExpress выполнила все требования закона о "приземлении"
Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил, что AliExpress Russia Holding Pte. Ltd, зарегистрированная в Сингапуре, выполнила все требования закона о "приземлении" в РФ иностранных IT-гигантов и включена в соответствующий перечень подпадающих под это регулирование компаний.

"Компания AliExpress Russia Holding Pte. Ltd. известила Роскомнадзор о выполнении требований закона о приземлении. По итогам проверки представленных документов Роскомнадзор включил компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Теперь в перечне находятся 14 компаний.

В РКН отметили, что компания выполнила основные обязанности, предусмотренные федеральным законом №236-ФЗ: её российское юрлицо отвечает требованиям законодательства, на интернет-ресурсе компании присутствует форма для обращений российских граждан и организаций, зарегистрирован личный кабинет на сайте ведомства.

"Компания также выполнила требования законодательства о локализации персональных данных, обеспечив хранение и обработку персональных данных российских граждан на территории Российской Федерации", - сообщили в РКН.

По данным ведомства, Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. подпадает под действие закона о "приземлении", так как получает денежные средства от российских физических и юридических лиц, на ее интернет-ресурсе распространяется информация и реклама на русском языке, осуществляется обработка сведений о пользователях, находящихся на территории России, а суточная аудитория интернет-ресурса компании превышает 500 тыс. российских пользователей.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля 2021 года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в РФ полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН, а также открыть форму обратной связи для российских пользователей на своих ресурсах, а также установить счетчик аудитории. В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер, вплоть до частичной или полной блокировки ресурса в РФ.

Aliexpress Роскомнадзор
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